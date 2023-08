Baden erstrahlt in Rot-Weiß-Rot

Das Badener Strandbad wurde am Wochenende zum rot-weiß-roten Fest. Die topgesetzten Lokalmatadorinnen Dorina und Ronja Klinger haben beim Badener World-Pro-Tour-Future im Beach-Volleyball den Titel geholt. Die Schwestern blieben im Turnierverlauf ohne Satzverlust, im Finale feierten sie einen 2:0 (12,19)-Sieg gegen die Schweizerinnen Leona Kernen/Annique Niederhauser. „Ich kann es noch immer nicht fassen, es ist unglaublich. Es wird noch dauern, bis wir das realisiert haben,“ konnte es Ronja Klinger nicht glauben. Ähnlich ging es ihrer Schwester Dorina: „Zum Schluss haben wir ein bisschen zu zittern begonnen. Ich glaube, wir wollten es einfach noch nicht ganz wahrhaben. Jetzt ist es echt ein Traum, der in Erfüllung geht.“ Doch nicht nur über den Titel in Baden dürfen sich die Klinger-Sisters freuen, sondern auch über die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Mexiko.

Den rot-weiß-roten Jubeltaumel gab es auch am Sonntag. Denn im Finale standen sich mit Martin Ermacora/Philipp Waller und Alexander Horst/Timo Hammarberg gleich zwei österreichische Duos gegenüber. Eine klare Angelegenheit war die finale Entscheidungspartie zwischen den beiden ÖVV-Duos. Auf die vier Spieler, die sich so gut aus dem Training am Nationalteam-Stützpunkt kennen, wartete ein mentales Match. Taktisch besser auf die Gegner eingestellt hatten sich offensichtlich Ermacora/Waller. Vom ersten Punkt an konnten die beiden ihre Landsleute im eigenen Side-Out brechen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle die unglaubliche Blockstärke von Ermacora. Immer wieder baute der Tiroler seinem erst 19 Jahre jungen Gegenspieler Hammarberg eine Wand hinter dem Netz auf, die unüberwindbar schien. Gepaart mit Wallers Defense-Raffinesse konnte sich Österreichs Nummer 3 früh eine Führung herausspielen. Mit Verlauf des Spieles, kamen Hammarberg/Horst zwar immer besser ins Spiel, letztendlich erwiesen sich die Viertelfinalisten des Challenge Events im kanadischen Edmonton heute als eine Nummer zu stark für den nunmehr zwölfmaligen Baden-Medaillengewinner Horst und den talentierten Youngster Hammarberg. Trocken, ohne viel Dramatik, aber dennoch bei Top-Stimmung am Centercourt kletterten Ermacora/Waller aufs höchste Treppchen am Siegerpodest.

„Gold in Baden – so kann es bei den Staatsmeisterschaften weitergehen“, jubelte Martin Ermacora über den Turniersieg. Genauso wie sein Partner Philipp Waller, der die Zielstrebigkeit der beiden hervorhob: „Ich glaube man hat gesehen, dass wir wirklich ganz oben stehen wollten.“ In Baden geht es mit Beachvolleyball aber munter weiter. Denn ab Freitag gehen die Austrian Championships über die Bühne.

Österreichische Sektdusche. Ermacora/Waller und Horst/Hammerberg schenkten sich auch bei der Siegerehrung nichts. Foto: Nepel Foto: Gert Nepel