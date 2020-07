Es werden nicht die bekannten Beachvolleyball-Feste mit prall gefüllten Tribünen und den beliebten Partys als „Begleitung“, das ist klar. Dennoch konnte das Veranstalterteam von „Vision 05“ trotz Corona-Pandemie wieder zwei hochklassige Turniere in der Kurstadt auf die Beine stellen.

So kommen von 19. bis 23. August die FIVB World Tour Baden Open sowie von 28. bis 30 August die Österreichischen Staatsmeisterschaften zur Austragung. Nationale Top-Stars – wie Clemens Doppler und Alexander Horst – wie auch internationale Größen werden wieder am Start sein.

Beach-Party „light“ aufgrund von Pandemie

„Dass wir mit zwei Top-Turnieren der Corona-Pandemie trotzen können, freut uns total“, zeigt sich Vision-05-Geschäftsführer Dominik Gschiegl erfreut.

Dennoch betont Gschiegl: „Die Sicherheit für Sportlerinnen und Sportler, für die Besucherinnen und Besucher, die Betreuerinnen und Betreuer, Ballkinder, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und das Staff steht für uns an oberster Stelle.“ So wird das Eventareal heuer um die Beachvolleyball-Plätze im Weilburgpark aufgebaut, maximal 200 Besucherinnen und Besucher können sich aufgrund der Covid-19-Richtlinien gleichzeitig am Gelände aufhalten. Statt den Tribünen gibt es Liegestühle und Stehbereiche, zudem wird eine mobile Teststation im Eventbereich errichtet.