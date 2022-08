Beachvolleyball Bauer/Haselsteiner und Elsner/Pfau in erster Quali-Runde ausgeschieden

Karin Elsner/Jennifer Pfau Foto: Alex Singer

D ie Österreicherinnen Astrid Bauer/Sophie Haselsteiner und Karin Elsner/Jennifer Pfau sind in der Qualifikation zum Volleyball World Beach Pro Tour BADEN FUTURE presented by SPORTLAND Niederösterreich in der ersten Runde gescheitert.