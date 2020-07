Die Zwillinge aus Leobersdorf krönten ihren Erfolgslauf im Champions Cup letztlich mit einem überaus souveränen 21:13, 21:13-Erfolg im Finale gegen das Duo Julia Radl/Anja Dörfler. Im Halbfinale mussten die Strauss-Schwestern noch deutlich härter für das Weiterkommen kämpfen, gegen Franziska Friedl und Eva Pfeffer lieferten sich die 24-Jährigen drei enge Sätze, am Ende konnte man aber mit 19:21, 21:19, 15:13 die Oberhand behalten.

„Wir sind richtig glücklich über den Erfolg beim Champions Cup. Es waren heute schwierige Bedingungen mit dem starken Wind und dem Regen, doch wir haben nicht aufgegeben und uns nach dem knappen Halbfinale noch einmal steigern können“, strahlt Nadine Strauss. Ein Lob gibt es auch für die Fans und Veranstalter des Champions Cup: „Die Stimmung war trotzdem richtig gut und es hat viel Spaß gemacht, hier zu spielen.“

Der Titel beim Debüt des Champions Cup soll nun der Startschuss für eine erfolgreiche Saison sein. Denn bereits am Freitag gab der Europäische Volleyballverband bekannt, dass die Beachvolleyball-Europameisterschaft vom 16. bis zum 20. September in Jurmala/Lettland stattfinden wird – das große Saisonziel der Beach-Twins: „Wir wollen endlich gemeinsam bei einer EM spielen! Nach aktuellem Stand haben wir gute Chancen dabei zu sein - und wir werden alles dafür geben, dass sich daran bis September nichts mehr ändert!” Mit dem Sieg beim Austrian Champions Cup ist der erste Schritt am Weg zum großen Saisonziel der beiden Niederösterreicherinnen jedenfalls geglückt.