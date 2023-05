Beachvolleyball Baden kehrt ins Strandbad zurück

Nach wochenlangen Verhandlungen und Bemühungen ist das große Ziel erreicht: „Beachvolleyball Baden wird ins Strandbad zurückkehren. Es wird wieder einen Centercourt inklusive Stadion geben. Dort werden sowohl das BADEN FUTURE als auch die Austrian Championships entschieden“, berichtet stolz Veranstalter Dominik Gschiegl von HSG-Events. „Wir sind mit einer 30-prozentigen Kostensteigerung konfrontiert, nur durch unsere Sponsoren konnten wir diesen Schritt realisieren.“ Damit kehrt Beachvolleyball Baden presented by Sportland.Niederösterreich nach drei Jahren zum gewohnten Setting zurück. „Beachvolleyball Baden ist Beachvolleyball hautnah. Ein Event, der begeistert, Spiele die fesseln und Spitzensport der Sommer- und Partyfeeling zusammenführt. Wir lieben Beachvolleyball“, erklärt Gschiegl.

Ticketverkauf startet Mitte Juni

Der Ticket-Verkauf wird 15. Juni starten. Bürgermeister Stefan Szirucsek: „Beachvolleyball Baden steht für Spitzensport im einzigartigen Ambiente des Thermalstrandbads. Beachvolleyball im Strandbad ist für Spieler und Zuschauer ein Erlebnis. Die beiden Turniere versprechen hochklassige Spiele, die begeisterten Zuschauer werden für eine einzigartige Atmosphäre sorgen.“

Foto: Alex Felten

Den Auftakt zum Badener Beach-Spektakel geben die Profis beim World Beach Pro Tour Baden Future von Mittwoch, 23., bis Sonntag, 27. August. Aus rot-weiß-roter Sicht gibt es bei den Männern Gold zu verteidigen. Im Vorjahr holten Julian Hörl/Alexander Horst den Sieg. Die beiden gewannen heuer bereits World Tour-Bronze in Brasilien beim Challenger (Anm. zweihöchste Turnier-Kategorie) in Saquarema. Alex Horst: „In meiner Karriere durfte ich schon oft in Baden feiern und freue mich, dass es gelungen ist, dass wir wieder ein Stadion am Centercourt im Strandbad bekommen und dort spielen dürfen. Wir werden den Fans ein Spektakel bieten, das kann ich versprechen.“

Vorfreude auch beim Titelverteidiger

Julian Hörl.: „Auch wenn wir als Titelverteidiger nach Baden kommen, ‚vorne‘ zu siegen wäre nochmal etwas ganz Besonderes. Ich freue mich schon auf die sensationelle Stimmung im Stadion.“ Bei den Frauen gelang ein österreichischer Sieg in Baden zuletzt 2019, wo mit der großartigen Unterstützung der Fans im Stadion Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig Gold holten. Die beiden wären die Titelverteidigerinnen bei den Staatsmeisterschaften. Jedoch fällt Plesiutschnig bis zum späten Herbst verletzungsbedingt aus. Schützenhöfer setzt daher die Saison mit Franziska Friedl fort. Auch bei den Männern wird es neue Staatsmeister geben, da sich Moritz Kindl einen Kreuzbandriss zuzog und für die restliche Saison ausfällt. Die Austrian Championships im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO werden von 1. bis 3. September in Baden ausgetragen.