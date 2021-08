20 Jahre gibt es bereits den 1. Badener Beachvolleyball Verein (BBV). Aus diesem Anlass wird eine Festschrift erstellt und am 11. September gefeiert. Selbstverständlich mit einem Beachvolleyball-Turnier powered by Sparkasse Baden. Im Mittelpunkt steht an diesem „Feiertag“ jedoch der Spaß und weniger der sportliche Erfolg. Ob sich die Beacherinnen und Beacher aber in ihrem Ehrgeiz zügeln werden können, wird sich zeigen.

Ab 9 Uhr wird bei diesem Mixed-Hobbyturnier mit gelosten Teams im Weilburgpark gepritscht und gebaggert. Für Turnier-TeilnehmerInnen ist der Strandbad-Eintritt frei, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Turnieranmeldung ist über die BBV-Homepage möglich: beach-volley.at.

BBV-Obmann Dominik Gschiegl kommentiert: „Wir können es selbst kaum fassen, dass es uns schon so lange gibt. Wir sind stolz darauf, was wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten alles erreicht haben. Jetzt wollen wir aber einfach einmal ordentlich feiern.“ Am Abend findet auch eine Party statt, allerdings exklusiv für geladene Gäste.