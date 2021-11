Bei Doppler und Horst brennt das Feuer noch

Sie gingen getrennte Wege, jetzt haben sie neue Partner gefunden: Clemens Doppler und Alexander Horst starten nach zehn gemeinsamen Jahren neu durch. Der größte Erfolg der beiden Beachvolleyball Baden-Akteure war WM-Silber auf der Wiener Donauinsel 2017. Zukünftig schlägt Doppler mit dem Wiener Thomas Kunert auf. Horst bildet mit Julian Hörl (29) ein Duo.

Ob die beiden Routiniers noch einmal an diese Erfolge anschließen können? Sie wollen es zumindest versuchen. „Die Zielsetzung ist klar, auch wenn die Startposition schwierig ist, wir wollen zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris“, hat Horst noch Großes vor. „Das Feuer brennt noch“, versichert Doppler: „Nach vielen Jahren der Abstinenz auf der heimischen Tour, werde ich nächstes Jahr wieder vermehrt in Österreich aufschlagen, dort wo alles begonnen hat.“

Neben ihren neuen Partner nehmen Doppler/Horst auch vier vielversprechende Talente unter ihre Fittiche: Die beiden Salzburger Paul Pascariuc (21) und Lorenz Leitner (20), so wie den Wiener Neustädter Timo Hammarberg (17) und den Wiener Tim Berger (16).