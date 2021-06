Im Hauptbewerb im tschechischen Ostrava gab es für Clemens Doppler und Alexander Horst (1. Badener Beachvolleyverein) kein Erfolgserlebnis. Gegen das italienische Top-Duo Nicolai/Lupo gewannen die Österreicher den ersten Satz mit 23:21. Im zweiten Satz führten Doppler/Horst vermeintlich komfortabel mit 15:12. Danach riss der Faden allerdings komplett die Italiener gewannen den Durchgang noch mit 21:17. Den entscheidenden dritten Satz entschieden Nicolai/Lupo mit 15:6 für sich. "Angesichts der Umstände durch die Verletzung vor Sotchi muss ich happy sein, dass es überhaupt so gut geht. Wenn man aber so eine Chance hat, wurmt es einen umso mehr", resümiert Doppler.

Auch Brasilianer waren zu stark

Im Duell der beiden Auftaktverlier bekamen es die Vizeweltmeister von 2017 mit den Brasilianern Alison/Alvaro Filho zu tun. Der erste Satz verlief noch auf Augenhöhe (19:21). Danach waren Olympiasieger Alison und sein Partner zu stark - 21:14. Damit schieden Doppler/Horst in Ostrava nach der Gruppenphase aus. "Es wäre in beiden Spielen im Hauptbewerb mehr drinnen gewesen, das ist ärgerlich. Andererseits müssen wir auch das Positive sehen, dass wir uns überhaupt in die Position gebracht haben über mehr, sprich Siege, nachzudenken", analysiert Horst.