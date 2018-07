Für Clemens Doppler und Alexander Horst (1. Beachvolleyballverein Baden) endete die Europameisterschaft in den Niederlanden mit einer Enttäuschung. Die Vize-Weltmeister mussten bereits in der Zwischenrunde die Segel streichen und beenden die kontinentalen Titelkämpfe auf Platz 17.

Nach Rang zwei in der Vorrundengruppe mussten Doppler/Horst gegen die Franzosen Youssef Krou und Qunicy Aye antreten. Die beiden Österreicher verloren mit 27:25, 15:21, 9:15. Coach Robert Nowotny bringt die EM-Vorstellung auf den Punkt: „Das ist natürlich unter unseren Erwartungen, sowohl die Leistung in diesem Match als auch auf das gesamte Turnier bezogen.“

Ins gleiche Horn stößt auch Alexander Horst: „Die EM müssen wir sofort abhaken, sie war sehr langatmig und wir sind nie richtig in Schwung gekommen.“ Nach einer kurzen Pause geht es am 1. August mit dem Heim-Major auf der Wiener Donauinsel weiter – der emotionale Saisonhöhepunkt. „Runterkommen, durchschnaufen und Anfang August in unserem Wohnzimmer wieder voll angreifen! Das klingt nach einem Plan“, meint Doppler.