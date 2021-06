„Wahrscheinlich war der heiß umkämpfte erste Satz gegen Ranghieri/Viscovich für den Verlauf entscheidend. Wir haben gesehen, „es geht, wir sind wieder da", resümiert Clemens Doppler den Qualifikationstag in Tschechien. Alex Horst ergänzt: „Es war sicher noch nicht unsere beste Leistung, aber das Service war schon ganz gut und das ist halt wichtig, wenn man die engen Sätze für sich entscheiden will.“

Die Auslosung hat es für die Vize-Weltmeister von 2017 bei ihrem Comeback auf der World Tour nicht besonders gut gemeint. Mit Alex Ranghieri mussten sie gegen den besten Blockspieler der Saison 2016 ran, der auch im ersten Satz mit einigen Kill-Blocks sein Können unter Beweis stellte. Alex Horst: „Alex Ranghieri war nie mein Lieblingsgegner, seine Hang-Time am Block ist noch immer imposant. Wir haben uns da gemeinsam reingekämpft, das war ganz wichtig.“ Auch im zweiten Match waren alte Bekannte als Gegner am Court. Gegen Chaim Schalk und Theo Brunner gab es in den letzten Jahren in unterschiedlichen Paarungen schon viele heiße Duelle, zuletzt konnte Theo Brunner im Sechzehntelfinale der WM 2017 hauchdünn besiegt werden. Doppler: „Wir hatten heute die hohen Blockspieler – eigentlich nicht unsere Lieblingssituation, aber schlussendlich hat heute der Sideout funktioniert und das zählt.“

Starke Gegner in der Hauptrunde

Im Hauptfeld wartet mit Paolo Nicolai der nächste hohe Blockspieler. Doppler/Horst, auf Nummer 24 gesetzt, treffen auf Italiens Paarung Nicolai/Lupo (Nummer neun). Horst: „Auch dies sind alte Bekannte, da haben wir aufgrund der Vergangenheit – wir haben bereits bei den Olympischen Spielen in London gegen sie gespielt – eine Taktikidee.“ Wichtig ist, dass das Dopplers Knie hält. Aufgrund einer Verletzung mussten die Routiniers ja vergangene Woche beim Vier-Stern-Turnier in Sotschi absagen.

Damen-Duos scheitern in der Quali

Weniger Grund zur Freude hatten die Leobersdorferinnen Teresa und Nadine Strauss. Die Straussis mussten sich gleich in der ersten Qualirunde den Spanierinnen Alvarez/Moreno mit 1:2-Sätzen geschlagen geben. Damit verpassten die Lokalmatadorinnen die Rehabilitation für das frühe Aus in Russland. Den Hauptbewerb verpassten auch die Klinger-Schwestern Ronja und Dorina (1. Badener Beachvolleyballverein). Nach Platz drei beim Ein-Stern-Turnier in Sofia gewannen die Klingers beim Ostrava-Auftakt gegen Jupiter/Chamereau mit 2:0. In Runde zwei waren die Finninnen Lehtonen/Ahtiainen zu stark.