Finalball landet per Fallschirm im Strandbad

Der Countdown läuft für die Neuauflage des stark besetzten „Baden Future“, das am Mittwoch mit einem Promi-Event standesgemäß eingeläutet wird. Am Montag sorgte eine spektakuläre Skydive-Aktion für Aufsehen überm Strandbad. Der Skydiver Ello Ebert sprang aus 1500 Meter über Baden ab und flog im freien Fall in 15 Sekunden auf das Strandbad Baden zu, öffnete bei 1000 Meter den Schirm und landete präzise auf der Sandfläche neben dem Toyota Beach-Stadion, das ab Mittwoch die vielen Fans und die internationalen Beach-Asse beherbergen wird.

Motorradfahren wär' mir zu gefährlich. Beim Fallschirmspringen geht das Risko gegen Null Ello Ebert

Mit dabei hatte Ebert den Finalball für das World Beach Pro Tour BADEN FUTURE presented by SPORTLAND.Niederösterreich, das am 23. August beginnt und am 27. August mit dem Männer-Finale seinen Abschluss findet. Nach der Landung wurde der Finalball von Veranstalter Dominik Gschiegl von HSGEvents an Titelverteidiger Alexander Horst übergeben!

Abflug war vom Flugplatz Wr. Neustadt Ost. Ebert noch vor dem Sprung: „Das Risiko ist eigentlich gegen Null. Motorradfahren würde ich im Gegensatz nie, das wäre mir viel zu gefährlich.“ Ebert hat in der Vergangenheit bereits über 1050 Absprünge absolviert. Kurz vor acht Uhr erhob sich der Bell 206 Jetranger-Hubschrauber in die Lüfte und brachte Ebert auf die mit der Flugsicherung und allen Behörden vereinbarte Abflughöhe.

Landung im Ferienparadies der Jugendtage

Die Landefläche im Strandbad wurde dabei ständig von einem erfahrenen Springerkollegen überwacht. Nach der Landung zeigte sich der routinierte Skydiver dann doch beeindruckt: „Nach über 1000 Sprüngen möchte man glauben, dass das nichts Besonderes mehr ist. Wenn man aber in seiner Heimatstadt Baden ins Strandbad springen darf, in dem man im Sommer seine Jugend verbracht hat, ist das natürlich etwas ganz Spezielles. Es war eine große Ehre für mich und eine super Aktion, die ich sehr gerne gemacht habe.“

Dominik Gschiegl nahm das Spielgerät entgegen. Foto: Rainer Mirau

Gschiegl übernahm im Strandbad Baden den Finalball für das BADEN FUTURE. „So spektakulär ist noch nie ein Finalball geliefert worden. Es war beeindruckend, wie schnell der kleine Punkt näherkam und wie präzise Ello auf der Sandfläche gelandet ist. Mir ist die Luft weggeblieben.“

Auch Beachlegende Alex Horst zeigte sich beeindruckt: „Was für eine coole Aktion, das war wirklich lässig. So wurde mir noch kein Ball überreicht – ich hoffe, dass ich ihn im Finale des BADEN FUTURE wieder übergeben bekomme.“