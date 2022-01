FIVB World Beach Pro Tour-Event im August in Baden

Landesrat Jochen Danninger: „Beachvolleyball Baden ist ein Fixpunkt im niederösterreichischen Sportveranstaltungskalender und als Sportlandesrat freut es mich wirklich sehr, dass dieser auch heuer wieder stattfindet. Dank der hervorragenden Organisation des Veranstalters dürfen wir uns sowohl auf das Aufeinandertreffen der internationalen Beachvolleyball-Elite als auch auf spannende Matches junger und bewährter Beachvolleyball-Asse aus Österreich freuen. Sie bekommen die große Bühne, die sie sich mit ihrer Leidenschaft und ihrem Ehrgeiz mehr als verdient haben. Dieses Spektakel schafft zudem wichtige Impulse für den Tourismus und die Wirtschaft, was mich als zuständiger Landesrat natürlich ebenfalls besonders freut.“

ÖVV-Präsident Gernot Leitner: „Der ÖVV ist super happy, dass wieder eine geballte Beachvolleyball-Woche in Baden stattfinden wird. Das Future ist eine wichtige Plattform, vor allem für die jüngeren Teams und die Duos, die an die Spitze der Weltrangliste anschließen wollen. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir so ein Turnier in unserem Land haben. Mit Baden als Veranstalter eine feine Sache, wir freuen uns alle darauf. Bei den Staatsmeisterschaften, die erneut an Baden vergeben wurden, ist es perfekt, dass die Infrastruktur gleich für zwei Turniere genutzt wird. Jetzt hoffen wir, dass Zuschauer möglich sein werden und wieder in einem Rahmen, der dem Standort und dem Sport entspricht. Wir freuen uns auf einen spannenden Beachvolleyball-Sommer.“

Bürgermeister Stefan Szirucsek: „Beachvolleyball auf internationalem Top-Niveau ist in Baden seit vielen Jahren ein Höhepunkt des Sportjahres. Die Turniere im einzigartigen Ambiente des Weilburgparks im Thermalstrandbad vereinen wesentliche Charakterzüge der Stadt Baden wie Lebensfreude, Dynamik und gemeinsames Erleben ganz hervorragend.“