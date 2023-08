Für unsere Beachstars lachte in Baden die Sonne

Das Baden Future presented by Sportland.NÖ startet heute, Freitag, in seine heiße Phase. Den Grundstein zu einem rot-weiß-roten Strandfest haben die heimischen Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer bereits am Vortag gelegt. Und bestes Sommerwetter gab's noch als Draufgabe.

Einen nahezu tadellosen Start legten die ÖVV-Frauen hin: Sowohl die topgesetzten Steirerinnen Dorina & Ronja Klinger als auch die ebenfalls für den 1. Badener Beachvolleyball Verein (BBV) spielenden Katharina Schützenhöfer und Franziska Friedl konnten ihre beiden Auftaktspiele gewinnen, was den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeutet. Ebenso direkt unter die letzten Acht spielten sich Živa Javornik und Maja Marolt aus Slowenien sowie Ines Castro und Beatriz Pinheiro aus Portugal.

Äußerst erfreulich verlief aus rot-weiß-roter Sicht die Männer-Quali, bei der sich alle drei ÖVV-Paarungen durchsetzten und somit den Sprung in den am Freitag beginnenden Hauptbewerb schafften.

Starke Auftritte am Donnerstag: Kathi Schützenhöfer (rechts), Franziska Friedl Foto: Florian Schrötter

„Es macht richtig Spaß vor so einer tollen Kulisse in Baden zu spielen“, lächelt Ronja Klinger. „In unserem zweiten Match mussten wir gegen ein sehr talentiertes, junges Team ran und waren von Anfang an in der Rolle der Gejagten. Schlussendlich haben wir die Oberhand behalten, worüber wir sehr glücklich sind.“

Höchst zufrieden zeigt sich auch Franzi Friedl. „Zwei Siege am ersten Tag in Baden – besser geht’s nicht. Super Stimmung, super Leute“, freut sich die Niederösterreicherin. „Wir hatten es in der zweiten Runde superschwierig, aber haben es solide runter gespielt und freuen uns jetzt einfach mega!“

Männer machten Fans happy

Alle rot-weiß-roten Beacher überstanden die Qualifikation bei den Männern. Die Wolfurt-Champions Maximilian Trummer und Christoph Dressler besiegten zunächst Tezzele/Stefko (CZE) mit 2-0 (-17, -13), ehe sie in Runde 2 gegen die Spanier Moreno/Sanfélix klar gewannen (-9, -9). Die Kärtner Xandi Huber und Felix Friedl meisterten ihre Matches gegen Italien (-6, -9) und die Slowakei (-25, - 15) ebenso zwei Mal ohne Satzverlust.

Robin Seidl/Moritz Pristauz, die als Top-Seed in der Quali erst in Runde 2 dran mussten, schlugen die tschechische Paarung Jezek/Waber in einem sehenswerten Spiel mit 2-0 (-12, -17) und komplettierten den Männer-Maindraw damit in aus österreichischer Sicht sehr erfreulicher Weise.

Am Freitag herrscht jetzt Hochbetrieb im Strandbad. Gespielt wird ab 9 bis ca 18 Uhr.