Heimsieg macht die Badener Beachwoche perfekt

Das war ein Strandspektakel ganz nach dem Geschmack der Fans: Ermacora/Waller holen Gold, Horst/Hammerberg Silber, Bronze ging an die Sagstetter-Brüder aus Deutschland. Ein rein österreichisches Endspiel, und damit Medaillen in Gold und Silber, brachte das World Beach Pro Tour BADEN FUTURE presented by SPORTLAND.Niederösterreich.

„Es war megacool, hier in diesem Stadion vor den tollen Zuschauern so eine Leistung abzurufen“, kann's Philipp Waller kaum fassen. „Ich bin sehr stolz, wie wir hier aufgetreten sind. Martin Blocks waren unglaublich.“

Souverän übers ganze Turnier

Nach packenden Semifinal-Siegen über Deutschland und die USA standen Martin Ermacora/Philipp Waller - seit kurzem übrigens für die Gastgeber vom 1. Badener Beachvolleyballverein am Start - im Finale gegen das topgesetzte Gespann Alexander Horst/Timo Hammarberg am Court. Mit einer überzeugenden Performance im vollen Toyota Beach-Stadion im Badener Strandbad konnten sich Ermacora/Waller klar durchsetzen (-14, -16). Ein Triumph ohne Satzverlust! Der für Ermacora „enorm viel wert ist“. Der Riese mit Tiroler Wurzeln: „Es ist eine gute Bestätigung unseres Weges, wir sind noch nicht am Ende.“

Jungstar Hammarberg trauert Gold nach. „Natürlich tut es ein bisschen weh, dass wir nicht alles geben konnten. Wir hatten aber nicht viel gemeinsame Trainingszeit und waren eindeutig die Außenseiter in dem Spiel,“ sagt der Wiener Neustädter.

Das Endspiel der Lokalmatadore hatte es in sich Foto: Florian Schrötter, Florian Schrötter

Nach der World Tour ist vor der Staatsmeisterschaft

In Baden geht es für Timo Hammarberg nahtlos bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften weiter. An seiner Seite wird dann wieder Tim Berger stehen, mit dem er kürzlich U20-Vizeeuropameister geworden ist. „Bei den Staatsmeisterschaften gilt es gleiche Teams zu schlagen wie hier. Wenn man sie dort aber schon im Achtelfinale bekommt, ist das natürlich ein schweres Los. Unser Minimalziel ist das Viertelfinale,“ gibt Hammarberg die Richtung vor.

Ermacora, der 203 Zentimeter groß gewachsene Innsbrucker, wurde aufgrund seiner Block-Dominanz im Finale zudem mit der MVP-Auszeichnung geehrt. Im Spiel um Platz drei sicherten sich Jonas und Benedikt Sagstetter (Deutschland) Bronze gegen die US-Boys Hagen Smith/Logan Webber.