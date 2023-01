In Baden wird weiter gebaggert

Werbung

Kurz vor Weihnachten ließen die Organisatoren von Beachvolleyball Baden aufhorchen. Das Turnier der World Pro Tour ist aufgrund der aktuellen Kostenexplosion nicht gesichert. Nun kann die HSG-Events rund um Geschäftsführer Dominik Gschiegl mit positiven Nachrichten aufwarten: Auch 2023 wird es in der Kurstadt ein Future-Turnier geben. Von Mittwoch (23. August) bis Samstag (27. August) wird in der Bezirkshauptstadt gepritscht und gebaggert. „Die Beach-Asse werden bereits zum 19. Mal im Rahmen von Beachvolleyball Baden hautnah zu sehen sein“, freut sich Gschiegl.

Seit 2005 jedes Jahr ein Beachvolleyball-Turnier

In welchem Rahmen das Turnier stattfindet, sei noch offen. Noch lebe die Hoffnung, einen Centercourt im Strandbad – wie vor der Pandemie – aufbauen zu können. „Das Wichtigste ist aber: „Wir werden wieder liefern und das seit 2005 ohne Unterbrechung“, zeigt sich der Event-Profi stolz. Erneut an der Seite von Beachvolleyball Baden ist Hauptsponsor Sportland Niederösterreich. „Es freut mich sehr, dass das Beachvolleyball-Spektakel auch im Jahr 2023 wieder bei uns im Sportland Niederösterreich stattfindet“, erklärt Landesrat Jochen Danninger.

„Als Sportlandesrat bin ich sehr stolz darauf, dass Niederösterreich Gastgeber dieses internationalen Sport-Spektakels sein darf“, setzt Danninger fort.

Die nächsten Tage und Wochen stünden, so Gschiegl, weitere Gespräche mit wichtigen Partnern am Programm. „Wir tun alles uns Mögliche, damit wir vom Weilburgpark mit dem Centercourt wieder nach vorne ins Strandbad zurückkehren können“, so Gschiegl. Doch die gestiegenen Kosten könne man nicht ignorieren, die Wirtschaftlichkeit des Events müsse weiterhin gegeben sein. „Wir arbeiten sehr intensiv an Lösungen.“ Versprechen könne man jedoch nichts.

Im Vorjahr holten sich bei den Männern in einem rot-weiß-roten Finale Alexander Horst und Julian Hörl Gold gegen Robin Seidl und Philipp Waller. Bronze ging an Paul Pascariuc/Laurenz Leitner. Bei den Damen standen die Ukrainerinnen Iryna Makhno/Inna Makhno ganz oben am Siegertreppchen, gefolgt von Jinjin Zeng/Xinxin Wang aus China und Anna-Lena Grüne/Chenoa Christ aus Deutschland.

Die Geschichte von Beachvolleyball Baden begann 2005 mit einem A-Cup. Seit 2018 ist Baden Fixpunkt auf der FIVB World Tour. „Beachvolleyball Baden ist ein einzigartiges Erlebnis. Näher ist man den Beach-Stars nirgends auf der Welt“, sagt Gschiegl.