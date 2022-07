In einem Monat wird in Baden gebaggert

Werbung

Mit einem Future-Turnier kehrt die World Beach Pro Tour vom 24.-28. August nach Baden zurück. „Beachvolleyball Baden ist ein einzigartiges Erlebnis. Näher ist man den Beach-Stars nirgends auf der Welt“, verspricht Veranstalter und HSG Events-Geschäftsführer Dominik Gschiegl.

Die Österreicher sind beim internationalen Event in der Rolle der Mitfavoriten. Allen voran die für Beachvolleyball Baden-spielenden Robin Seidl und Philipp Waller, die heuer bereits die Olympiasieger und Weltmeister Anders Mol und Christian Sorum bezwangen und bei der WM in Rom Platz neun holten. Ein weiteres heißes rot-weiß-rotes Eisen ist Alexander Horst, der in der Kurstadt schon 2018 und 2019 gewann. Mit Neo-Partner Julian Hörl holte sich der Routinier jüngst den Turniersieg beim Future-Turnier im litauischen Klaipeda.

Bei den Damen sorgten 2022 Dorina und Ronja Klinger (beide BBV) schon mehrmals für Furore, vor allem mit ihrem World Tour-Premierensieg in Ios (Griechenland). Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig (Baden-Siegerinnen 2019) warten in diesem Jahr noch auf ein internationales Top-Drei-Ergebnis. In der Woche nach dem Future-Turnier kämpfen die heimischen Asse von 2.-4. September um Gold bei der Staatsmeisterschaft.

Geschiegl freut sich auf „zwei großartige, stimmungsgeladene und unterhaltsame Wochenenden im exklusiven Rahmen.“ Die Side-Events bieten Beer Pong, Riesen-4-Gewinnt, Riesen-Jenga, Riesen-Mikado, Boccia, Ladergolf und die Möglichkeit die Geschwindigkeit des eigenen Beachvolleyball-Services zu messen. Tickets unter beachvolleyball-baden.at.