Mit zwei Siegen in der Gruppenphase starteten Dorina und Ronja Klinger vielversprechend ins Turnier in Sofia. Der Erfolgslauf wurde schließlich erst im Halbfinale gegen das amerikanische Duo Wheeler/Quiggle denkbar knapp in drei Sätzen gestoppt, doch im Spiel um Bronze behielt das Team des 1. Badener Beachvolleyballvereins Nyström/Gusarova (Zypern) souverän mit 21:17, 21:14 die Oberhand.

Medaille nach Rückschlägen noch wertvoller

„Es ist ein richtiger Erfolg, vor allem nach allem was im letzten Jahr vorgefallen ist mit Ronjas Schulter-Verletzung und einigen anderen Setbacks. Daher ist diese Medaille richtig, richtig cool. Wir sind echt stolz auf uns“, freuen sich die beiden Schwestern über Edelmetall.

Auch spielerisch fällt das Fazit sehr gut aus, wie Dorina Klinger erzählt: „Wir haben gewusst, dass wir vom ersten bis zum letzten Spiel hundert Prozent geben müssen, damit wir in den Finaltag kommen. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, haben analysiert, was wir ändern und verbessern können.“

Bronzenes Geburtstagsgeschenk für Ronja

Für Ronja Klinger ist die Bronzemedaille gleichzeitig auch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, feierte sie doch am Turniersamstag ihren 21. Geburtstag: „Es hätte kein besseres Geschenk geben können. Ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können, als zu meinem Geburtstag gemeinsam mit Dorina am Court stehen zu dürfen.“

Das Erfolgserlebnis in Sofia gibt nun auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben, unter anderem steht Anfang Juni das Vier-Stern-Turnier in Ostrava an. Als Saisonhighlight wartet am 11. August die Heim-Europameisterschaft in Wien: „Es war für unser Selbstvertrauen wichtig, auch dass wir wieder in den Turnier-Rhythmus finden. Auch wieder Spiele zu gewinnen war wichtig, gerade nachdem wir in Mexiko zweimal in der Quali ausgeschieden sind.“

Doppler nicht fit für Turnier in Sotschi

Bei ihren Badener Vereinskollegen Clemens Doppler und Alexander Horst läuft es währenddessen weiterhin nicht nach Wunsch. Nachdem das Duo bereits die Vier Stern-Turniere in Cancun (Mexiko) im April krankheitsbedingt absagen mussten, wird nun auch das vorletzte für die Olympia-Qualifikation zählende Vier Stern-Event in Sotschi ohne die Vize-Weltmeister von 2017 über die Bühne gehen. Doppler verletzte sich im Abschlusstraining kurz vor Schluss am Knie und muss nach einem Fitnesstest für Russland passen.

"Ich dachte eigentlich: Das wars jetzt"

„Es ist wie verhext, als ob irgendwo jemand auf meine Voodoo-Puppe einsticht“, ist Doppler verzweifelt. „Jetzt haben wir Corona bedingt eh so wenig Turniere und müssen hinsichtlich Olympia-Qualifikation und Conti Cup-Nominierung Gas geben und dann falle ich ein zweites Mal aus.“

Die Verletzung geschah in einer langen Rally mit den Österreichischen Sparringpartnern Robin Seidl und Philipp Waller setzte es Doppler ruckartig in einen ungewohnt tiefen Winkel seiner über die Jahre lädierten Knie. „Es hat sich richtig ungut angefühlt, eigentlich dachte ich: Das wars jetzt. Dementsprechend froh bin ich, dass die großen Bänder gehalten haben und ich nur eine Bewegungseinschränkung durch die Schwellung habe.“

Bänder sind heil, Zerrung im Kniegelenk

Doktor Lukas Brandner, ÖVV-Arzt, konnte noch am gleichen Tag Entwarnung hinsichtlich Kreuz- und Seitenbänder geben. Trotzdem dürfte die Baker-Zyste sehr beleidigt sein und das Kniegelenk eine gröbere Zerrung ausgefasst haben. Nach einer Belastungsprobe am Sonntagnachmittag musste jedoch eine nüchterne Erkenntnis und Entscheidung hinsichtlich Anreise nach Sotchi folgen.

Doppler: „Ich fühle mich maximal zu 70 Prozent fit, bei einbeinigen Landungen sticht es mir jedes Mal ein. Das ist für mich eine schwierige Situation. Einerseits möchte ich meinen Partner nicht im Stich lassen, andererseits weiß ich, dass man zu hundert Prozent fit sein sollte um auf der World Tour mitspielen zu können.“

Hoffen auf einen Tour-Start in Ostrava

Partner Horst versucht den positiven Blickwinkel zu behalten: „Auch ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. So haben wir wenigstens die Chance mit viel Physioarbeit fit beim Vier Stern-Turnier in Ostrava antreten und uns weiter auf die Heim-EM in Wien Anfang August vorbereiten zu können.“ Doppler/Horst werden sich somit in Wien fit machen und ab 2. Juni in Ostrava (Tschechien) wieder in die World Tour einsteigen.