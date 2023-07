Nur mehr 28 Tage bis zum Sand-Spektakel in Baden

In vier Wochen ist es so weit, dann wird in Baden wieder gepritscht und gebaggert: „Wir sind sehr happy nach drei Jahren wieder eine große Beach-Party vorne im Strandbad feiern zu können. Die World Tour bietet die beste Bühne dafür“, ist Dominik Gschiegl, Veranstalter von HSG-Events, überzeugt.

Am 23. August beginnt die Qualifikation für das World Beach Pro Tour Baden Future. Am darauffolgenden Samstag, 26. August, werden die ersten Medaillen vergeben, es stehen die Frauen-Finalspiele an. Sonntags folgenden die Männer. In der Woche darauf folgen

gleich die nächsten Titel-Entscheidungen im Strandbad, da werden bei den Austrian Championships im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour Pro die österreichischen Staatsmeister-Titel vergeben. Tickets für die Events sind unter beachvolleyball-baden.at erhältlich.

Österreicher zuletzt auf der Erfolgswelle

Auf der sportlichen Seite haben die rot-weiß-roten Stars auf internationaler Ebene bereits kräftige Lebenszeichen von sich gegeben: Alex Horst/Julian Hörl – die Titelverteidiger beim Baden Future – holten zuletzt

Silber beim Challenger in Espinho (Portugal), davor errangen sie mit dem neunten Platz beim Elite16 in Gstaad (SUI) einen Achtungserfolg. Mathias Seiser mit Laurenc Grössing in Helsinki, bzw. Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig, die in Messina (Italien) bei einem Future jeweils Silber gewannen.

Letztere wiederholten damit ihr Ergebnis des Futures auf Ios (Greichenland), wo auch Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl Zweite wurden. Die Klinger-Schwestern wurden zuletzt, wie auch Martin Ermacora und Philipp Waller beim Challenger in Edmonton Fünfte.