Österreicher holen sich beim BADEN FUTURE die Gruppensiege

Beim Volleyball World Beach Pro Tour BADEN FUTURE presented by SPORTLAND Niederösterreich wurden heute, Freitag, die Halbfinalistinnen der Frauen ermittelt, während die Männer in die Gruppenphase starteten.

Im ersten Viertelfinale setzten sich Anna-Lena Grüne/Chenoa Christ aus Deutschland mit einer hervorragenden Verteidigungsleistung gegen die die Niederösterreicherin Franziska Friedl (24) und Katharina Holzer (24) aus Kärnten durch (12-, 15-). Die Qualifikantinnen Lingdi Zhu/MeiMei Lin (CHN) erwiesen sich als zu stark für die 28-jährigen topgesetzten Steirerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig (13-, 22-), die aus der Zwischenrunde ins Viertelfinale gestoßen waren. Auch in dieser Partie bestachen die Chinesinnen mit einer beeindruckenden Verteidigung, aber ebenso mit ihrem Side-Out-Spiel.

Weiters im Semifinale der Frauen (Samstag, ab 13 Uhr): Jinjin Zeng/Xinxin Wang (CHN) und Iryna Makhno/Inna Makhno (UKR). Bei den Männern stiegen die topgesetzten Robin Seidl (32)/Philipp Waller (26), Julian Hörl (30)/Alexander Horst (39), Alexander Huber (37)/Christoph Dressler (29) und Paul Pascariuc (22)/Laurenz Leitner (22) direkt ins Viertelfinale auf. In der Zwischenrunde morgen Vormittag (ab 9 Uhr) sind Clemens Doppler (41)/Thomas Kunert (33) und Mathias Seiser (27)/Moritz Kindl (23) zu sehen. Sieglos blieben Felix Friedl (26; Anm. für den verletzten Martin Ermacora)/Moritz Pristauz (26).

Friedl: „Leider ist uns heute der Faden gerissen und im zweiten Satz hat unsere Side-Out-Quote nicht gepasst. Trotzdem freuen wir uns über den Gruppensieg von gestern bei so einem Mega-Event.“ Holzer: „Wir sind heute gut gestartet, waren aber im Side-Out schlussendlich nicht präzise genug. Auch wenn die Niederlage etwas schmerzt, können wir stolz auf unsere Leistung sein.“

Schützenhöfer: „Leider hat es heute nicht gereicht. Unsere Auslosung war nicht die einfachste und die Chinesinnen haben auf all unsere Ideen eine Antwort gewusst.“

Plesiutschnig: „Obwohl wir heute Früh gegen Eva und Stephi klar gewonnen haben, war es gegen die Chinesinnen sehr schwer. Sie haben sich keine Fehler erlaubt und sehr starkes Beachvolleyball gezeigt. Wir verabschieden uns mit einem fünften Platz.“

Round of 12 der Frauen: In der Zwischenrunde kam es zum Österreicherinnen-Duell. Die topgesetzten Schützenhöfer/Plesiutschnig warfen Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr in zwei Sätzen aus dem Bewerb und zogen in souveräner Manier ins Viertelfinale ein.

Gruppenphase der Männer:

Pool A: Seidl/Waller starteten mit einem klaren 2-0-Sieg gegen Callum Stewart/Ross McKelvie (SCO) in den Tag. Doppler/Kunert besiegten in ihrem ersten Spiel die Slowaken Lubos Nemec/Marek Jany ebenfalls in zwei Sätzen. Im Entscheidungsspiel um den direkten Viertelfinaleinzug zwischen den ÖVV-Teams holten sich die amtierenden Staatsmeister Seidl/Waller den Sieg im dritten Satz.

Pool B: Hörl/Horst mussten gegen Mazin Alhashmi/Hood Al Jalaboubiaus dem Oman über drei Sätze, wobei sie den entscheidenden erst mit 27-25 gewannen. Auch Seiser/Kindl gegen die Deutschen Brüder Jonas und Benedikt Sagstetter ging über die volle Distanz, mit den Österreichern als Siegern. Im dritten rot-weiß-roten Duell des Tages deklassierten der 30- und der 39-jährige die Youngsters in zwei Sätzen.

Pool C: Huber/Dressler machten mit den US-Amerikanern Logan Webber/Christopher Luers kurzen Prozess. Im zweiten Gruppenspiel fixierten der Kärntner und der Steirer den Aufstieg ins Viertelfinale gegen Artúr Hajós/Bence Attila Stréli souverän in zwei Sätzen.