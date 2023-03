Seidl/Pristauz mit Premiere in Bronze

Werbung

Die Volleyballer des Badener Beachvolleyballvereins starten sensationell in die Olympia-Quali. Beim World Pro Tour-Challenger in La Paz (Mexiko) scheiterte Robin Seidl mit Neo-Partner Moritz Pristauz erst im Halbfinale. Im kleinen Finale geb es einen 2:0-Erfolg und Bronze. Im Achtelfinale gab es einen Sieg über die Ex-Partnern Philipp Waller und Martin Ermacora. „Es war ein arges, erstes Turnier. Mit einem Österreicher-Duell zu starten und im Achtelfinale gegen unsere Ex-Partner zu spielen, war emotional und mental nicht einfach. Mit einer Bronzemedaille abzuschließen, ist sensationell“, resümiert Seidl.

Klinger-Schwestern verpassen Podium knapp

Für eine Erfolgsmeldung sorgten auch Dorina und Ronja Klinger, die in Mexiko ebenfalls das Halbfinale erreichten und am Ende Platz vier holten. „Was soll man sagen? Unglaublich. Wir hätten uns das nicht erträumen können“, strahlt Dorina und Ronja ergänzt: „Wir sind noch nicht so konstant wie andere Teams, haben aber gezeigt, was wir draufhaben.“