Staatsmeisterschaft kommt wieder nach Baden

Neben dem internationalen Pro Tour-Turnier geht es in Baden im Sommer auch wieder um die Medaillen bei der Staatsmeisterschaft. „Beachvolleyball Baden bietet wieder zwei Wochen Top-Beachvolleyball hautnah“, freut sich Dominik Gschiegl vom Veranstalter HSG-Events. Die Staatsmeisterschaft wird vom 1.-3. September stattfinden und damit genau im Anschluss an das Baden Future. Damit haben die Veranstalter erneut einen Double-Header auf die Beine gestellt. Weiterhin offen ist, ob die Turniere im Strandbad oder im Weilburgpark ausgetragen werden. „Das Setting können wir in den nächsten Wochen entscheiden, hier laufen noch Gespräche“, so Gschiegl.

„Beachvolleyball in Baden hat große Tradition“

Dass Baden erneute die Austrian Championships austrägt, freut auch ÖVV-Präsident Gernot Leitner: „Beachvolleyball in Baden hat große Tradition, daher sind wir sehr glücklich, dass die Staatsmeisterschaften erneut hier stattfinden werden. Viele Teams haben hier ihre ‚Club-Heimat‘ gefunden und das Team von HSG-Events versteht es Top-Events zu veranstalten. Einer würdigen Titelentscheidung zum Abschluss der win2day Beach Volleyball Tour Pro steht somit nichts im Wege.“ Im Vorjahr verteidigten Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig ihren Staatsmeisterinnentitel. Bei den Männern siegten Mathias Seiser und Moritz Kindl. Silber war an Dorina Klinger/Ronja Klinger und Felix Friedl/Philipp Waller gegangen. Frauen-Bronze hatten sich Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr geholt. Beim Titanen-Duell um Bronze bei den Männern hatten sich Julian Hörl/Alexander Horst gegen Clemens Doppler/Thomas Kunert durchgesetzt