Der Freudenschrei nach dem verwandelten Matchball war groß. Nadine und Teresa Strauss holen in Baden den ersten gemeinsamen Staatsmeistertitel. Die beiden Leobersdorferinnen zogen ohne Satzverlust in das Endspiel ein. Dort hatten sie gegen die Überraschungsfinalistinnen Julia Radl und Anja Dörfler – sie schlugen zuvor die topgesetzten späteren Bronzemedaillengewinnerinnen Lena Plesiutschnig und Dorina Klinger – hart zu kämpfen, siegten im Entscheidungssatz mit 15:11. „Wir brauchen oft etwas Zeit, um ins Spiel zu finden. Wir haben immer wieder das Ziel, den Staatsmeistertitel zu holen vor Augen gehabt“, gibt Nadine Strauss preis und Schwester Teresa war nach dem Finalsieg einfach nur „happy“.

Bei den Herren gab es das Comeback der großen Routiniers. Clemens Doppler und Alexander Horst stürmten zur Goldmedaille. In der Vorwoche war wegen einer Magenverstimmung Dopplers noch in der Zwischenrunde Schluss. Im Endspiel entschieden die ehemaligen Vize-Weltmeister den dritten Satz gegen Tobias Winter und Julian Hörl für sich. Für Doppler ist es der neunte Staatsmeistertitel, für Horst der Vierte. Das Duo startete übrigens für den Badener Veranstalterverein BBV. Bronze ging an Robin Seidl und Philipp Waller. Sie hatten in der Vorwoche beim 1*-World Tour-Turnier Baden Open ja den Turniersieg geholt.