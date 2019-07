Für Teresa und Nadine Strauss läuft es aktuell ziemlich gut. Nachdem die Triestingtalerinnen beim Heimturnier in Baden Platz drei holten, gab es in Kanada den nächsten Achtungserfolg.

Beim Drei-Sterne-Turnier der FIVB World Tour in Edmonton (Kanada) landeten die Zwillingsschwestern unter den Top-Ten. Diese waren nach dem Aufstieg ins Main Draw und dem darauffolgenden sensationellen Gruppensieg bereits fix, danach folgte ein knappes Aus gegen die US-Amerikanerinnen Reeves/Dicello. Die „Straussis“ mussten sich in drei Sätzen hauchdünn geschlagen geben (19:21, 21:18, 13:15) und belegten somit letztlich den 9. Platz.

Einen derart starken Auftritt erwarteten Teresa und Nadine Strauss selbst nicht wirklich: Der Heimflug musste ob der längeren Turnierteilnahme umgebucht werden. Die Schwestern sind vor dem Jahres-Highlight also in Top-Form: Von 31. Juli bis 4. August steht in Wien das Major-Turnier an.

„Wir fühlen uns körperlich sowie mental super gut, das hat das Turnier in Edmonton gezeigt“, so die Schwestern unisono, „in Wien haben wir die Wildcard für den Hauptbewerb bekommen und sind klare Außenseiter. Die Rolle ist aber durchaus angenehm, da wir keinerlei Druck haben. Wir wollen natürlich für eine Überraschung sorgen und es aus der Gruppe schaffen. Mit unseren Freunden und der Familie und den Fans im Rücken ist das echt machbar.“