Nachdem die rot-weiß-roten Top-Duos die Olympia-Quali verpassten, war klar, dass die Heim-EM am Wiener Heumarkt (von heute, Mittwoch bis Sonntag) der Saisonhöhepunkt werden wird. Doch für die Leobersdorferin Teresa Strauss ist die EM kein Thema mehr. „Noch vor dem Conti Cup haben bei mir wieder Schmerzen in meiner rechten Schulter angefangen, die leider immer schlimmer wurden“, informiert „Tessa“ auf der Facebook-Seite der Strauss-Schwestern. Bei einer Untersuchung wurde erneut eine Slap-Läsion festgestellt. Diese Verletzung setzte in der Vergangenheit bereits Teresa, wie auch Nadine Strauss außer Gefecht, beide mussten operiert werden.

Nadine spielt EM mit Anja Dörfler

„Es ist eine Achterbahn der Gefühle momentan. Ich arbeite zusammen mit meinem Physio Felix Rinner sehr intensiv, um möglicherweise eine OP zu umgehen“, berichtet Teresa, eine endgültige OP-Entscheidung wird wohl Ende August fallen: „Körperlich aber auch mental ist es mir zunehmend schlechter gegangen“, war eine Absage für die Europameisterschaft schlussendlich unumgänglich. Zwillingsschwester Nadine wird nun mit der 28-jährigen Interimspartnerin Anja Dörfler gegen die besten Teams des Kontinents spielen. Vom 1. Badener Beachvolleyballverein sind Clemens Doppler/Alexander Horst, so wie Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer dabei sein.