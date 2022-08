Weinviertlerin Friedl & Partnerin im Viertelfinale des "Baden Future"

Werbung

Mit der Qualifikation der Männer startete heute Früh das Volleyball World Beach Pro Tour-Turnier in den zweiten Tag. Bei den Frauen begann der Hauptbewerb mit den Gruppenspielen.

Schützenhöfer/Plesiutschnig hinter den Erwartungen

Die NÖ Lokalmatadorin Franziska Friedl aus Münichsthal (Gemeinde Wolkersdorf) und ihre Partnerin Katharina Holzer (Kärnten, seit Herbst 2021 - wir berichteten ) ließen im Auftaktmatch der Nummer 5 des Turniers, den Ukrainerinnen Valentyna Davidova/Ievgeniia Baieva in zwei Sätzen (-18,-16) keine Chance. Gegen die Nummer 4, Anna Pelloia/Reka Orsi Toth aus Italien, ging es über drei Sätze mit dem besseren Ende für Friedl/Holzer, die damit als einziges rot-weiß-rotes Team direkt in das Viertelfinale einzogen.

Friedl freute sich: „Wir haben den Gruppensieg in der Tasche - unglaublich. Morgen Vormittag haben wir frei und können uns gut auf unsere nächsten Gegnerinnen vorbereiten und werden alles geben um zu gewinnen.“ Holzer meinte: „Wir waren anfangs unsicher und konnten die Ukrainerinnen nicht einschätzen, dennoch haben wir solide unser Spiel durchgezogen. Das wir im zweiten Gruppenspiel nach einem 7-11-Rückstand zurückgekommen sind war extrem stark.“

Die topgesetzten Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig blieben hinter den Erwartungen zurück. Sie hatten im Auftaktmatch gegen die niederländischen Qualifikanten Wies Bekhuis/Leanne van Vegten keine Probleme (-18,-8), doch Jinjin Zeng/Xinxin Wang (CHN; ebenfalls aus der Quali aufgestiegen) erwiesen sich als zu große Hürde. Die Steirerinnen müssen sich nach einer Zweisatz-Niederlage (18-,19-) nun am Freitag in der Zwischenrunde (Round of 12) beweisen.

„Im ersten Spiel haben wir souverän und gut gespielt. Die Chinesinnen waren, in der zweiten Runde, sehr stark haben uns unter Druck gesetzt und ihre Taktik durchgezogen. Wir haben leider im Side-Out Probleme gehabt“, analysierte Plesiutschnig und Schützenhöfer hielt fest: „Morgen können wir hoffentlich zweimal spielen, darauf freuen wir uns. Wir sind zuversichtlich und holen uns morgen den Sieg.“

Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr stehen ebenfalls in der Zwischenrunde. Sieglos ausgeschieden sind Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic.

In der Männer-Quali schafften aus rot-weiß-roter Sicht Felix Friedl/Moritz Pristauz, Paul Pascariuc/Laurenz Leitner und Mathias Seiser/Moritz Kindl den Sprung in den morgen beginnenden Hauptbewerb.

Die Kärntnerinnen Rabitsch/Trailovic hatten gegen Clara Windeleff/Sofia Nørager mit 0-2 das Nachsehen. Anna-Lena Grüne/Chenoa Christ aus Deutschland beendeten im zweiten Gruppenspiel das Turnier für die Österreicherinnen.

Freiberger (OÖ)/Wiesmeyr (Stmk.) hatten gegen die Nummer zwei, Iryna und Inna Makhno (UKR), keine Chance. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Italienerinnen Margherita Tega/Valentina Cali ging es zwar besser, sie mussten jedoch über drei Sätze. Damit kämpfen sie morgen in der Zwischenrunde um ihre Viertelfinal-Chance.

Friedl/ Pristauz – durch die Verletzung von Martin Ermacora ein Duo in Baden – mussten in Q2 gegen die Litauer Arnas Rumsevicius/Tomas Stasevicius über drei Sätze gehen, qualifizierten sich am Ende für den Main Draw. Leichter hatten es Pascariuc/Leitner, die sich zweimal klar 2-0 durchsetzen konnten. Seiser/Kindl hatten am Vormittag mit Spanien keine Probleme, gegen Kronstad/Løvli aus Norwegen mussten auch sie über die volle Länge, setzten sich aber am Ende durch.