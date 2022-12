Ausblick auf das Sportjahr 2023

Werbung

Felix Auböck

Bei der WM in Budapest fehlten dem Bad Vöslauer Kraulspezialisten elf beziehungsweise 23 Hundertstel auf die Medaillen. Wie schon bei Olympia ein Jahr zuvor war Felix nicht vom Glück verfolgt. Das soll sich 2023 ändern. Bei der Langbahn-WM im japanischen Fukuoka will der Kurzbahn-Weltmeister von 2021 erstmals auch bei einer Langbahn-WM zuschlagen.

Patrick Konrad

Für den Ebreichsdorfer Bora Hansgrohe-Profi wird 2023 ein besonderes Jahr. Erstmals wird er beim Giro d‘Italia und der Tour de France starten. Beide Male fungiert er als Edelhelfer. In Italien für den Russen Alexander Vlasov, in Frankreich für Jai Hindley aus Australien. Konrad will an einzelnen Tagen attackieren, wie 2021 einen Etappensieg einfahren.

Sepp Straka

Nach dem kometenhaften Aufstieg in diesem Jahr will der Oberwaltersdorfer im nächsten Jahr den nächsten Schritt machen, auch bei den vier Major-Turnier um die Top-Plätze mitmischen. Bisher ist ein 28. Platz von den US Open 2019 das beste Ergebnis. Ein weiteres Ziel ist die Ryder Cup-Teilnahme für Team Europa in Rom. Gespielt wird von 29. September bis 1. Oktober.

Beachvolleyball

Seit fast zwei Jahrzehnten ist ein hochkarätiges Beachvolleyball-Turnier in Baden einer der Fixpunkte im Sportkalender. Die Chancen stehen gut, dass in der Kurstadt im Spätsommer wieder gepritscht und gebaggert wird. Hundertprozentig gesichert ist das internationale Event aufgrund der explodierenden Kosten aber noch nicht.

Pferderennen

Die Traber haben in Baden ab 2. Juli Saison. Bis 10. September gibt es neun Renntage. Höhepunkte sind die internationale Badener Meile (9. Juli) oder der um 15.000 Euro dotierte Zucht-Preis der Dreijährigen (26. September). In Ebreichsdorf stehen das AROC Austrian Championship (25. Juni), die Breeders Crown (3. September) und das AROC-Derby (24. September) im Kalender.

Ausdauersport

Laufsportfreunde kommen im Bezirk voll auf ihre Kosten. Ein Höhepunkt ist der Velo/Run durch das Helenental. Der Termin zum Notieren: 10. September. Im Frühjahr geht es bei der Thermentrophy Schlag auf Schlag. Zwischen 10. April und 25. Juni gibt es zehn Stationen, sechs davon im Bezirk. Neu im Programm ist der Badsoosbrunn-Lauf am 16. April. Schon zuvor läutet der Lindkogeltrail die Laufsaison am 26. März so richtig ein.

Fußball

Für die Kicker könnte es ein goldenes Jahr werden. Ebreichsdorf (Gebietsliga), Berndorf (1. Klasse) und Enzesfeld (2. Klasse Triestingtal) ist der Meistertitel im Frühjahr kaum noch zu nehmen. Ob es sogar mehr wird als ein Titel-Triplepack? Kottingbrunn (Landesliga) und Ebreichsdorf KM II (2. Klasse Ost/Mitte) haben Außenseiterchancen. Ein schweres Frühjahr wird es hingegen für Altenmarkts Frauen, die in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpfen.

Tischtennis

Die erste Entscheidung im Jahr 2023 fällt an der Platte. Die Bundesliga-Herren des Badener AC spielen am 7. und 8. Jänner das Cup-Final Four. In der Bundesliga haben die Kurstädter noch alle Chancen. Als Siebenter fehlen nur zwei Punkte auf die Play-offs (Top Vier).

Tennis

Viermal in Folge schafften es die Weigelsdorfer Bundesliga-Damen ins Halbfinale. Im Frühjahr wollen Veronika Bokor den fünften Streich lancieren. In Gruppe A geht es gegen Linz, Bludenz, Dornbirn und Klosterneuburg. Das Final Four würde im Herbst folgen.

Handball

Viel zu jubeln hatten Bad Vöslaus Handballer im letzten halben Jahr nicht, stehen sieglos am Ende der HLA-Tabelle. Es wartet ein nervenaufreibendes Frühjahr. Nicht nur auf die Herren, sondern auch auf die Damen. Die Jags WV sind ebenfalls in den Abstiegsstrudel.

Basketball

Bisher suchten die Traiskirchen Lions nach der idealen Kaderzusammenstellung. Für die Platzierungsrunde (Top Sechs) braucht es einen Siegeslauf, gelingt der nicht, muss Traiskirchen über die Qualifiktionsrunde versuchen das Play-off-Ticket zu buchen.