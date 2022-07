Die Tennis-Meister im Überblick

Die Damen des TC Oberwaltersdorf holten sich den Meistertitel in der Kreisliga C. Im entscheidenden Spiel blieb der TCO im Bezirksduell mit Grillenberg siegreich. Am Bild: Karin Brauneis, Jennifer Kern, Andrea Mutschlechner, Denise Bogner, Marie-Sophie Simon (v.l.). Es fehlt: Verena Wirth.

Foto: Verena Wirth