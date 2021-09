Der Eisenstädter Billardclub hat im Schlagerspiel der dritten Runde der Dreiband-Bundesliga gegen Titelverteidiger Pottendorf die Weichen klar auf Titelgewinn gestellt. Die Burgenländer, angeführt von der Nummer eins der Weltrangliste, dem Niederländer Dick Jaspers, landeten einen überzeugenden 8:0-Heimsieg gegen den amtierenden Meister und untermauerten damit ihre aktuelle Vormachtstellung in der Liga.

Ohne Top-Niveau zum Kantersieg

„Wir dürfen zufrieden sein. Es war wider Erwarten ein sehr klares Ergebnis für uns und es hätte nicht besser laufen können. Wir sind mit Dick Jaspers sehr gut aufgestellt und auch wenn der Rest der Mannschaft heute nicht ganz das Top-Niveau gebracht hat, es hat trotzdem zum Sieg gereicht. Das war letztendlich schon eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Titel“ freute sich Eisenstadt Mannschaftsführer Claus Maurer.

Pottendorf spielte einfach schlecht

„Wir haben einfach schlecht gespielt. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Eisenstadt war besser und hat deswegen auch verdient gewonnen. Für den Rest der Saison kann sich von unserer Seite jetzt nur der Fokus darauf richten, so wenig Punkte wie möglich herzuschenken“ war Pottendorf Mannschaftskapitän Herbert Szivacz ernüchtert.

Nach Traumstart ging nicht mehr viel

Dem Ex-Dreiband Staatsmeister war zuvor im ersten Spieldurchgang in seinem Einzel-Match gegen Gerhard Kostistansky mit einer Serie von 10 Punkten ein Start nach Maß gelungen. Dann riss beim Niederösterreicher aber der Faden. Kostistansky schaffte nach wenigen Aufnahmen den Ausgleich, übernahm das Kommando in der sehr taktisch geführten Partie und brachte Eisenstadt mit einem 40:34 Sieg in Front.

Jaspers mit starkem Auftritt im Spitzenspiel

Im zweiten Match des ersten Spieldurchgangs hatte Eisenstadt Jungstar Nikolaus Kogelbauer keine Probleme mit Pottendorfs Alexander Weiss und siegte klar mit 40:15. Mit dem gleichen Resultat endete auch das mit Spannung erwartete Top-Einzel im zweiten Spieldurchgang zwischen Dick Jaspers und Pottendorf-Frontmann Martin Horn. Der Legionär aus Deutschland, aktuell auf Platz 13 der UMB-Weltrangliste, fand zu keiner Phase Zugriff auf das Match und musste seinen Kontrahenten ziehen lassen. Jaspers überzeugte auf ganzer Linie mit präzisem Spiel und hätte das Match beinahe mit einer „Monster-Serie“ von 17 Punkten beendet. Ein vermeidbarer Fehler beendete den Run des Niederländers bei 15, der bisher höchsten Punktefolge in der aktuellen Dreiband-Bundesliga-Saison.

Ein paar Millimeter beendeten die Serie

„Das war sehr schade. Ich wollte die Partie unbedingt beenden. Um eine möglichst gute Position für den letzten Punkt zu haben, habe ich leider den ersten Ball um ein paar Millimeter zu dick getroffen und bin dann mit meinem Spielball nicht in die gewünschte Lauflinie gekommen. Sonst war es denke ich ein sehr gutes Match von mir“ erklärte Eisenstadts Nummer eins. Für den vollen Erfolg der Burgenländer sorgte schlussendlich Mannschaftsführer Claus Maurer mit einem 40:28-Sieg gegen Pottendorf Nachwuchs Dominik Nebuda.

Die weiteren Ergebnisse der dritten Runde

Erster Verfolger von Eisenstadt in der Tabelle ist nun BC Elite Wien. Die Wiedener setzten sich auswärts gegen Wiener Billard Assoziation 1 mit 6:2 durch und kletterten auf Tabellenrang zwei. Die dritte Begegnung der dritten Spielrunde der Dreiband-Bundesliga endete mit einem 4:4-Unentschieden zwischen dem Ersten Floridsdorfer Billard Club und Wiener Billard Assoziation 2.