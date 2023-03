Pottendorf jubelt über Meistertitel

Werbung

Der Erste Pottendorfer Billardsportklub entschied am Dienstagabend mit einem 8:0-Heimsieg gegen die Wiener Billard Assoziation in der 14. und letzten Spielrunde den Titelkampf in der 1. Dreiband-Bundesliga für sich. Die Niederösterreicher kürten sich nach der Saison 2011/12 und 2019/20 zum dritten Mal zum Mannschafts-Staatsmeister in der Carambol-Königsdisziplin. Herbert Szivacz mit einem 40:30-Sieg in 27 Aufnahmen gegen Karl Makik und Dominik Nebuda, der Michael Hikl über die Maximaldistanz von 50 Aufnahmen mit 34:23 in Schach hielt, sorgten bereits im ersten Durchgang des Top-Spiels für die endgültige Titelentscheidung. Top-Legionär Martin Horn legte mit einem 40:13-Kantersieg gegen Dreiband-Staatsmeister Arnim Kahofer in nur 15 Aufnahmen nochmals nach und auch Alexander Weiss fing nach anfänglichem Rückstand Andreas Simperler mit 33:27 noch ab und sorgte für einen perfekten Liga-Ausklang für die Pottendorfer.

„Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“

„Die Mannschaft hat sich das absolut verdient da sie über die gesamte Saison hinweg konstant gepunktet hat und mit wenigen Ausnahmen auch bei den wichtigen Partien stark war. Ich freue mich sehr diesem Team anzugehören und bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Steigerungspotenzial ist aber auf alle Fälle noch vorhanden“ war Front-Mann Martin Horn sehr zufrieden. Den zweiten Platz belegte in der Endabrechnung BC Elite Wien. Die Wiedener sicherten sich mit einem 6:2 Auswärtssieg beim Billardsportklub Favoriten den angestrebten Startplatz für den Dreiband Europapokal „Coupe d’Europe“, der vom 4. bis 9. Juli im Estadio do Dragao in Porto, Portugal ausgetragen wird.