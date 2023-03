Pottendorf nach Spitzenspiel wieder Erster

Werbung

Der 1. Pottendorfer Billardsportklub hat sich am gestrigen Dienstag mit einem 6:2-Auswärtserfolg bei BC Elite Wien wieder an die Spitze der Dreiband-Bundesliga katapultiert und ist damit zwei Spielrunden vor Schluss dem großen Ziel Titelgewinn einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Die Niederösterreicher sorgten vor allem im ersten Spieldurchgang für klare Verhältnisse und lagen zur Pause bereits mit 4:0 in Führung. In der Spitzenbegegnung an Position eins egalisierte Pottendorfs Top-Legionär Dion Nelin eine frühe Führung von Elite-Frontmann Andreas Efler mit der Tageshöchstserie von neun Punkten. Der Däne setzte sich mit taktisch ausgefeiltem Spiel mit Fortdauer immer weiter von seinem Kontrahenten ab. Am Ende stand ein klarer 40:20-Sieg in 25 Aufnahmen und einem Punktedurchschnitt von 1,600.

Im Parallelspiel auf Position vier sorgte auch Alexander Weiss für Pottendorfer Jubel. Der seit vielen Jahren in den Diensten der Niederösterreicher stehende Wiener schüttelte seinn Jetlag nach der Rückkehr vom Dreiband-Weltcup in Las Vegas in der vergangenen Woche ab und bezwang Georg Schmied ebenfalls mit 40:20. Für die Siegpunkte sorgte im zweiten Durchgang Ex-Staatsmeister Herbert Szivacz. Der gebürtige Pottendorfer bekam nach leichten Startschwierigkeiten das Match auf Position zwei gegen Manfred Müller unter Kontrolle und verbuchte einen 40:33-Erfolg. Der 40:34-Erfolg vom deutschen Elite-Legionär Marcel Back gegen Pottendorfs Nachwuchsmann Dominik Nebuda war nur mehr Ergebniskosmetik.

Noch zwei starke Leistungen für den Titel

„Wir haben natürlich schon vor diesem Match gewusst wie wichtig das Ergebnis hier sein wird und wir haben sehr konzentriert und kompakt gespielt. Ich freue mich sehr über diese Mannschaftsleistung mit der wir nach der schmerzhaften Niederlage gegen Eisenstadt wieder an die Tabellenspitze zurückgekehrt sind. Wenn uns in den letzten beiden Spielrunden eine ähnliche Leistung gelingt, dann holen wir den Titel“, sagte Alexander Weiss.

„Das ist natürliche eine Riesenenttäuschung für uns und es tut mir für die Mannschaft sehr Leid aber heute war das alles einfach viel zu wenig, vor allem auch von meiner Seite. Gratulation an die Pottendorfer. Sie waren heute die klar Besseren und haben es sich verdient wieder ganz oben zu stehen. Für uns geht’s jetzt vor allem darum den zweiten Platz zu erreichen um die Qualifikation für den Coupe d‘ Europe zu schaffen“ erklärte BC Elite Mannschaftsführer Manfred Müller.