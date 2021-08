Am Wochenende fanden in Dornbirn die Österreichischen Meisterschaften der Masters und die Staatsmeisterschaften der Herren aller Klassen im Gewichtheben statt. Die Obfrau des ASKÖ AK Traiskirchen, Karin Bohusch, gewann zum sechsten Mal in Folge ihre Alters- und Gewichtsklasse. Mit 42 Kilogramm im Reißen und 53 Kilogramm im Stoßen wurde Bohusch wieder punktestärkste Athletin dieser Titelkämpfe.

Badener allesamt unter Top Sechs

Die Gewichtheber des Badener AC waren in Vorarlberg zu dritt am Start. Den Anfang machte Routinier Arnel Bekric (-73 Kilogramm). 95 Kilogramm im Reißen, 115 Kilogramm im Stoßen und 210 Kilogramm im Zweikampf bedeuteten den vierten Platz in allen drei Teildisziplinen. Danach gab Fritz Schieber sein Debüt auf nationaler Ebene. Trotz etwas Trainingsrückstands riss er in der Klasse bis 89 Kilogramm 82 Kilogramm (Platz sieben). 102 Kilogramm im Stoßen bedeuten Rang sechs. Der Versuch über 108 Kilogramm wurde ungültig gegeben. Im Zweikampf (184 Kilo) wurde es somit ebenfalls Position sechs. Auf das Stockerl katapultierte sich Obmann Roland Trnka in der Kategorie über 109 Kilogramm. 108 Kilo im Reißen, 135 Kilo im Stoßen und 243 Kilo im Zweikampf bescherte Trnka drei Bronzemedaille. Im Stoßen ging der Vereinschef großes Risiko, steigerte im zweiten Versuch um 13 Kilo, um Sultan Aliev noch abfangen zu können. Doch die 148 Kilo waren diesmal zu viel. In der Masterklasse 3 wurde Trnka Zweiter.

Start in die Teamsaison

Nach den Österreichischen Meisterschaften beginnen nun die Mannschaftsmeisterschaften. Badens Stemmer gastieren am Samstag (13 Uhr) beim KSV Mödling. Zuschauer sind zugelassen, ebenso wie beim Gastspiel der Traiskirchner, die 10. Wiener Gemeindebezirk auf Eiche Wien und FAK Goliath treffen.