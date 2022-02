Halbes Jahrhundert BAC

Durch einen Freund kam Herbert Kögler zu den Boxern des Badener AC. Das ist über 50 Jahre her. Der 69-Jährige ist bis heute geblieben. Ein Landesmeistertitel in den 1970er-Jahren, so wie eine Teilnahme bei der Staatsmeisterschaft waren die Höhepunkte in seiner Karriere, der sich mittlerweile als Kassier beim Zweigverein engagiert.

Warum Kögler bis heute beim BAC geblieben ist? „In erster Linie, um fit zu bleiben. Ich habe in der Vergangenheit verschiedene Sachen probiert, habe auch Fußball gespielt, aber das hat mich nicht sehr befriedigt. Beim Boxen werden alle Muskeln bewegt.“ Was er sich für die Zukunft „seines“ Vereins wünscht? „Mehr Nachwuchs. Viele Kinder sind heute übergewichtig, es würde ja schon reichen, wenn sie kommen, um zu trainieren.“