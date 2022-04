ZR Team Leobersdorf: Aylin Özcoban hat Europa erobert

Werbung

Leobersdorf hat seit der Vorwoche eine Europameisterin. Jiu Jitsu-Kämpferin Aylin Özcoban holte sich auf der griechischen Insel Kreta Gold in der U21-Altersklasse. „Ich bin sehr stolz darauf. Ich bin schon mit dem Ziel dorthin gefahren, dass ich Europameisterin werde“, schildert Özcoban. Bereits im vergangenen November holte das ZR Team Leobersdorf-Talent Bronze bei der U18-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi.

Im ersten Jahr in der U21-Klasse klappte es nun sofort mit dem Gold-Coup. „Gleich nach der Ankunft sind wir in die Aufwärmhalle gegangen. Da habe ich schon gemerkt, dass ich sehr fokussiert und konzentriert bin für diese EM.“

Es war keine Situation dabei, bei der ich mir gedacht habe: ‚Ui, das war jetzt blöd.“ aylin özcoban über ihren EM-Titel

Das Turnier selbst verlief dann ohne größere Schrecksekunden. „Es war keine Situation dabei, bei der ich mir gedacht habe: ‚Ui, das war jetzt blöd“, holte sich Özcoban souverän den EM-Titel in der Klasse bis 63 Kilogramm. Mit Gold im Rücken stehen nun einige Turniere in Österreich am Plan. Das nächste große Ziel ist die U21-Weltmeisterschaft im November und nach Bronze im Vorjahr will Özcoban diesmal höher auf das Podest hinauf: „Es ist meine erste WM in der U21-Klasse, trotzdem will ich Weltmeisterin werden.“