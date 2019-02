109 Spielerinnen und Spieler – darunter auch erstmals Gäste aus dem benachbarten Burgenland – meldeten sich zur 2. Serie der NÖ-Nachwuchsliga, welche in Baden über die Bühne ging.

Heimspiel für BAC-Talent Marc Sagawe also, der in der 1. Leistungsgruppe aber harte Gegner vor der Brust hatte. Sagawe startete allerdings stark in das Turnier, feierte vier Vorrundensiege und verlor lediglich gegen den 2.-Bundesliga-Spieler Philipp Enz. Der Baden-Youngster stieg somit ins Halbfinale auf, wo mit dem Wiener Neudorfer Fabian Fritz der nächste „Brocken“ wartete. Für Sagawe setzte es eine 1:3-Niederlage – es ging also ins Platzierungsspiel um Rang drei. Dabei traf Sagawe auf seinen Doppelpartner Johannes Maad, dem er mit einem 3:0-Sieg keine Chance ließ – Bronze.

Aber auch die jüngsten Akteure des BAC waren beim „Heimspiel“ am Start. Der 13-jährige Matthias Chen konnte mit einer guten Leistung den 3. Rang in Gruppe 6 erreichen.

Die gleichaltrige Julia Moza erspielte sich den 7. Platz. Die 12-jährigen Krisztofer Lörincz und Billy Meixner belegten in ihren Gruppen die Ränge 9 und 6. Als jüngster Teilnehmer war diesmal Daniel Sagawe am Start. Für den 9-jährigen Bruder von Marc Sagawe war es sein erster Start überhaupt bei einem offiziellen Ranglistenturnier.

Der Youngster schlug sich tapfer und kämpfte sich beherzt mit einigen Siegen auf den 10. Rang in Gruppe 8.