Meister Pottendorf fordert Leader Eisenstadt

Dreiband-Bundesliga-Titelverteidiger Pottendorf trifft am Dienstagabend ab 18 Uhr im Top-Spiel der 10. Runde zu Hause auf Tabellenführer Eisenstadt, will man die Chance auf den erneuten Titelgewinn wahren, ist ein Heimsieg für die Niederösterreicher Pflicht, aber auch das Ziel Europapokal steht im Fokus.

„Wir wollen auf alle Fälle um den zweiten Platz mitkämpfen, der uns die Coupe d‘ Europe Qualifikation bringen würde. Für den Titel ist ein hoher Sieg notwendig und selbst dann müssen wir darauf hoffen, dass die Eisenstädter in den verbleibenden Runden noch Punkte liegen lassen. Aber natürlich ist auch das möglich“, erklärt Neo-Staatsmeister Herbert Szivacz.

Neuauflage des WM-Halbfinals

Der Pottendorfer holte Ende Jänner in Eisenstadt seinen zweiten Dreiband Einzeltitel und bekommt es am Dienstagabend im Match auf Position zwei erneut mit seinem Staatsmeisterschafts-Finalgegner Gerhard Kostistansky zu tun, der für die Burgenländer das Queue schwingt. Neben der Neuauflage des Staatsmeisterschaftsfinales wird den Fans in Pottendorf auf Position eins ein weiterer Leckerbissen serviert. Der bei den Niederösterreichern unter Vertrag stehende deutsche Dreiband-Star Martin Horn möchte sich beim aktuellen Weltranglisten-Führenden und Weltmeister Dick Jaspers für seine knappe WM-Halbfinal-Niederlage in Sharm el Sheik im Dezember 2021 revanchieren.

Weiss will Revanche nehmen

Beim Hinspiel in Eisenstadt war in diesem Weltklasse-Duell der Niederländer ebenfalls der tonangebende Mann. Nun kann Horn den Heimvorteil für sich verbuchen und in Zählbares umwandeln. Auf Position drei kommt es zum Duell zwischen Pottendorfs Alexander Weiss und Österreichs Dreiband-Nachwuchshoffnung Nikolaus Kogelbauer. Der 20-jährige Wiener, in Eisenstadt bereits seit 2017 Teil der Bundesliga-Mannschaft, landete im Hinspiel einen hohen Sieg, muss aber jetzt mit deutlich mehr Gegenwehr seines Kontrahenten rechnen, der auf seinem Spielmaterial in Pottendorf leistungsmäßig sicher zulegen wird.

Eisenstadt erwartet schweres Spiel

Im vierten Match schicken die Niederösterreicher ihren in dieser Saison noch ungeschlagenen Routinier Alfred Nebuda in die Schlacht. Er bekommt es mit Eisenstadt Kapitän Claus Maurer zu tun der weiß, dass der große Traum vom Titel mit einem Auswärtssieg vier Runden vor Schluss bereits mehr als Gestalt annehmen kann. „Unser Restprogramm sieht sehr einfach aus. Wir werden schauen, dass wir in Pottendorf unsere Top-Form rüberbringen und den Deckel drauf machen können. Es wird auf alle Fälle ein schweres Spiel für uns aber wir werden unsere Gegner keinesfalls unterschätzen und alles geben“ so Maurer zuversichtlich."