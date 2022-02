Gold für Pottendorfer Herbert Szivacz

Bei der Dreiband-ÖM in Eisenstadt gewann Herbert Szivacz (1. Pottendorfer Billardsportklub) die Goldmedaille. Nachdem er sich im 24er-Feld souverän ins Semifinale spielte, entthronte er zunächst Titelverteidiger Arnim Kahofer (40:27). Im Finale behielt er gegen Turnier-Dominator Gerhard Kostistansky (40:37) die Oberhand. Für Szivacz ist es der zweite Dreiband-Staatsmeistertitel seiner Karriere. „Ich habe, so wie auch bei vielen vergangenen Staatsmeisterschaften, einen guten Start ins Turnier gehabt, aber ab dann war mein Spiel eher verkrampft und müde“, schildert Szivacz: „Am Finaltag habe ich wieder bei Null begonnen und war sehr motiviert. Ich habe gewusst, dass ich mein bestes Billard spielen muss um gegen Arnim und Gerhard zu gewinnen und ich habe in keiner Sekunde mein Selbstvertrauen verloren.“