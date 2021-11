Coronafälle bei Traiskirchen Lions führen zu Absage

Zuerst gab es noch Hoffnung, dass sich ein erkrankter Spieler nicht mit Corona infiziert hat. Die Hoffnung war schlussendlich vergebens. Am Matchtag schlugen bei Traiskirchens Basketballern zwei weitere Tests an. "Wir wollten kein Risiko eingehen", informierte Obmann Ernst Nemeth Gegner BC Vienna. Das Superliga-Match wurde im beiderseitigen Einvernehmen abgesagt. Das Spiel soll nun Mitte Dezember nachgetragen werden. Spieler und Betreuer der Traiskirchner befinden sich in Quarantäne. Es ist bereits die zweite Absage für die Lions in diesem Jahr. Runde drei war ausgefallen, weil das Virus bei Gegner Gmunden zuschlug. Jetzt kommt die Nationalteam-Pause gerade recht. Zur nächsten Partie Anfang Dezember sollten die Lions wieder eisatzfähig sein.

