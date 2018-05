Keine zwei Wochen mehr, dann beginnt das Beach-Spektakel im Badener Strandbad – beginnend mit dem CEV Youth Cup Final, welches von 8. bis 10. Juni läuft.

Dabei geht es um nichts Geringeres als die Qualifikation für die olympischen Jugendspiele in Buenos Aires. 16 europäische Nationalteams duellieren sich bei diesem U19-Bewerb um fünf Startplätze pro Geschlecht. Österreich stellt bei den Damen und den Herren jeweils ein Team, die Zusammensetzung der Teams bei den Damen ist noch offen und wird in der Turnierwoche entschieden.

Ex-Profi-Beacher Tom Schroffenegger, seit kurzem Betreuer des ÖVV-Teams, gibt die Marschrichtung vor: „Wir haben uns in drei Lehrgängen gut vorbereitet. Im Vorhinein die Teams zu beurteilen ist schwierig, aber die tolle Heimstimmung sollte uns natürlich helfen.“ ÖVV-Sportdirektor und Goldgewinner in Baden beim A-Cup 2007 mit Robert Nowotny, Nik Berger, schließ sich an: „Wir gehen in Bestbesetzung in dieses tolle Turnier, wollen dass sich zumindest ein Team von den Jungs und Mädels qualifiziert.