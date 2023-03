Gold und Silber für die Sportunion Pfaffstätten

Werbung

Erstmals schickte die Sportunion Pfaffstätten bei der Crosslauf-ÖM zwei Läufer ins Rennen und beide standen in ihrer Altersklasse auch gleich auf dem Podest. Susanne Skalicky bestand die Herausforderung über Baumstämme, Maulwurfshügel und tiefen Boden mit Bravour, finishte die fünf Kilometer in 21:27 Minuten. Damit musste sich die Pfaffstätten-Läuferin in der Altersklasse W35 nur Sandrina Illes geschlagen geben. Bei Ihren beiden ersten Meisterschaftsläufen für die Sportunion Pfaffstätten, holte Sie also NÖ-Gold und Ö-Silber. "Wir sind wirklich sehr froh, dass sich Susanna dazu entschieden hat, für uns zu starten und wünschen Ihr weiterhin nur das Beste, viel Erfolg und Gesundheit", so Lauf-Sektionsleiter Stefan Winkelmayer.

Wagner lief der Konkurrenz davon

In der Klasse M50 war Richard Wagner wieder einmal eine Klasse für sich. Der Dauerbrenner überquerte genau nach 18 Minuten die Ziellinie, hatte damit auf die Konkurrenz in seiner Alterskategorie über zwei Minuten Vorsprung. „Auf den Richie ist halt Verlass, das wusste ich schon als ich Ihn zu dem Wechsel nach Pfaffstätten motiviert habe“, freut sich Winkelmayer.