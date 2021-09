Zum 23. Mal wurde am ungewöhnlichen Mittwoch-Termin, 1. September, das Österreichische Sattelderby in Baden ausgetragen. Der mit 5.000 Euro hoch dotierte Traditionsbewerb wurde im Rahmen von vier nach Frankreich übertragenen PMU-Bewerben eine sichere Beute des favorisierten Dean les Jarriais mit Marisa Bock. Apropos Tradition: Eine solche hat das Trabreiten in Österreich nicht, wohl aber im Mutterland des Monté-Sports, in Frankreich. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass vier der neun Starter Frankreich als Mutterland haben. Aber auch die anderen Teilnehmer, die österreichischen Besitzer in der Minderheit, stehen in Deutschland, Italien oder Holland im Zuchtbuch.

Fanfan de Jalousie disqualifiziert

Und auch die - mit der Ausnahme Martin Hinterholzer - weiblichen Reiterinnen sind mehrheitlich nicht in Österreich tätig. Dafür waren aber mit Ronja Walter und Marisa Bock zwei hochklassige Damen engagiert, womit auch schon das erwartete Duell um den Sieg gegeben war, wobei Dean les Jarriais und das "Zünglein an der Waage" Avatar Vet mit Martin Hinterholzer 25 Meter Vorgabe zu leisten hatten. Die Entscheidung fiel schon bald nach dem Start. Fanfan de Jalousie mit Ronja Walter bestätigte die Fehler beim Aufwärmen umgehend und wurde disqualifiziert, Dean les Jarriais und Avatar Vet machten die Zulage sukzessive wett und setzten sich noch vor dem Schlussbogen an die Spitze. Marisa Bock hielt Dean les Jarriais dabei immer einige Längen vor Avatar Vet bei Laune und so bliebt es bis zur Schlusslinie. Die gebürtige Norddeutsche, nach Bayern emigrierte, Marisa Bock punktete dabei für Trainer und Lebenspartner Robert Pletschacher, einem gebürtigen Österreicher, der sich im schwierigen Umfeld in Deutschland und speziell in Bayern durchaus behauptet. Also zumindest ein kleines rot-weiß-rotes Ausrufezeichen im Sattel-Derby.

Der nächste Renntag in Baden am 12. September 2021 bietet neben Sport - zwei hochdotierte Zuchtrennen . und Gesellschaft - "Künstler helfen Künstler" - vor allem ein Jackpot-Festival: über 26.500 Euro liegen im Super 76-Wetttopf, über 3.900 Euro ist das vorhandene Spielkapital in der Dreierwette Dank Doppel-Jackpot und auch die 4-Sieger-Wette hat bereits 5.758 Euro Startkapital.