Bad Vöslaus Handballer von Westwien vorgeführt

Werbung

Punkte waren nicht eingeplant. Ein Debakel hätte es aber auch nicht werden sollen. Die Jags wurden in der ersten Runde von übermächtigen Westwienern deklassiert. Bis auf die erste zwei, drei Aktionen lief bei den Bad Vöslauern wenig zusammen. Schnell war ein Klassenunterschied erkennbar.

Nach wenigen Minuten (bei 1:5) nahm Trainer Spyros Balomenos seine Auszeit. Am Spielverlauf änderte das wenig. Die Jags begingen im Spielaufbau haarsträubende Fauxpas. Fehlpässe ohne Ende ermöglichten den Wienern einfache Tore im schnellen Gegenstoß.

Das Match war Mitte der ersten Hälfte bereits entschieden, weil Bad Vöslau das schnelle Spiel, das sich die Thermalstädter auf die Fahnen heften wollen, nicht auf das Parkett brachten, stattdessen agierten die Jags behäbig und ideenlos im Angriff. Und wenn die Niederösterreicher einmal zum Abschluss kamen, war Westwien-Schlussmann Florian Kaiper zur Stelle.

So brachte Bad Vöslau im ersten Durchgang nur sechs Treffer auf das Konto. Fabian Posch nagelte mit der Pausensirene einen Ball ans Lattenkreuz. Das hätte ein Treffer sein müssen, der Kreisläufer ließ seinem Frust freien Lauf, trat lautstark in die Seitenbande. Nach dem Seitenwechsel trudelte das Spiel aus. Westwien schaltete mehrere Gänge zurück. Eine Aufholjagd, um das Ergebnis einigermaßen erträglich zu gestalten, gelang den Gästen dennoch nicht - 19:34.

Stimmen zum Spiel

Elias Kofler: "Wir sind heute genau mit der richtigen Einstellung, die es zu Saisonbeginn braucht, hinein gestartet und sind durch viel Kampfgeist und einer super Deckung schnell mit 6,7 Toren in Führung gegangen. Danach ist es einfach für uns gelaufen - genauso muss man in eine Saison starten! "

Philip Schuster: "Gratulation an Westwien zum klar verdienten Sieg. Wir haben heute viel zu viele Fehler gemacht und sind so in unzählige Gegenstöße gelaufen. Wir haben es dann, durch eine schlechte Wurfquote, auch nicht geschafft uns zurück zu kämpfen. Das müssen wir jetzt schnell abhaken und aufs nächste Spiel schauen."