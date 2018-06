20.000 Zuseher im Strandbad Baden während der acht Turniertage im Zuge des CEV Youth Cups sowie den anschließenden Baden Open, dazu eine Gold- und zwei Silbermedaillen für österreichische Paarungen.

Dominik Gschiegl, Geschäftsführer vom Veranstalterteam „Vision05“, kann positiv bilanzieren: „Insgesamt war Beachvolleyball Baden 2018 ein voller Erfolg, vor allem für die Fans waren die österreichischen Medaillen toll.“ Dem schließt sich ÖVV-Präsident Gernot Leitner an: „Eine spektakuläre Woche in Baden wird gekrönt mit einem hochklassigen Österreicher-Finale. Man hat gesehen, dass nicht nur die Spitze mit Doppler/Horst international kompetitiv ist, sondern ein halbes Dutzend heimischer Teams in der erweiterten Weltklasse seriös mitspielen.“

Die österreichischen Beachvolleyball-Aushängeschilder Alexander Horst und Clemens Doppler gewannen das rein-österreichische Finale der Baden Open gegen Julian Hörl und Tobias Winter nach hartem Fight mit 2:1. Nach der World Tour Premiere peilen Gschiegl und Vision05 jedenfalls den nächsten Schritt an. Das Event ging als Ein-Stern-Turnier – die niedrigste Stufe in der Fünf-Sterne-Kategorisierung der FIVB World Tour – über die Bühne. Gschiegl: „Das Ziel ist klar: Wir wollen einen zweiten Stern um so das FIVB World Tour Baden Open noch attraktiver zu machen.“ Dafür muss aber vor allem das Preisgeld um ein Vielfaches erhöhte werden.