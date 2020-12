Die Traiskirchen Lions hatten am Wochenende frei. Das Spiel in Gmunden wurde abgesagt, weil ein Spieler der Schwäne positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die längere Trainingsphase wollen die Löwen nutzen, um den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Das gelang in der Länderspielpause Ende November zumindest ansatzweise – der erste Ligasieg gegen Kapfenberg und phasenweise gute Leistungen gegen Oberwart und Wels waren ein kleiner Hoffnungsschimmer.

Am Wochenende kommt es zum NÖ-Derby gegen Sankt Pölten. Die Landeshauptstädter überraschten zuletzt gegen Titelaspirant Klosterneuburg, obwohl Top-Spieler Kelvin Lewis verletzt fehlt und der Ex-Traiskirchner Florian Trmal, in der Vorsaison noch der zweitbeste Scorer der Superliga, aktuell kaum ein Faktor ist. „Die sind bärenstark“, war auch Traiskirchen-Obmann Ernst Nemeth vom SKN-Sieg überrascht, um allerdings zu relativieren: „Sie haben gut exekutiert, aber Klosterneuburg war, glaube ich, auch nicht gut drauf“, rechnet sich der Vereinsboss in der eigenen Halle schon etwas aus.

„Die sind bärenstark.“ Traiskirchen-Obmann Ernst Nemeth über den kommenden Gegner Sankt Pölten

Dass sich die Lions im Grunddurchgang noch entscheidend verbessern ist unwahrscheinlich. Denn die Konkurrenten spielten in den letzten Tagen nicht unbedingt für die Lions, der Zug in die Platzierungsrunde (Top Sechs) scheint abgefahren. Vier Siege mehr haben die aktuell Sechsplatzierten Kapfenberger auf dem Konto – Oberwart und Sankt Pölten sind mit einer ausgeglichenen 5:5-Bilanz sogar unter dem Strich. Um eine realistische Chance zu haben, bräuchten die Lions aus den ausstehenden acht Grunddurchgangsspielen wohl zumindest sieben Siege. Bei einem Team, das von den ersten zehn Begegnungen gerade einmal eine gewann, schwer vorstellbar.

Doch das intensive Monat rund um den Jahreswechsel – die Traiskirchner haben bis 16. Jänner sieben oder acht Spiele vor der Brust (je nachdem wann die Gmunden-Partie nachgeholt wird) – wollen die Traiskirchner nutzen, um Selbstvertrauen für die Qualirunde zu holen, dort werden zwei weitere Plätze für das Viertelfinale vergeben. Mitgenommen werden in die Qualigruppe nur die Punkte gegen die direkte Konkurrenz. Einer dieser Gegner könnte eben auch Sankt Pölten heißen.