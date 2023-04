Auf der Suche nach den Meistern des Abschießens

Werbung

In der Bad Vöslauer Thermenhalle fand der erste Niederösterreichische Dodgeball-Schulcup für die Unterstufe statt. Der Zulauf war so groß, dass die limitierten Plätze schnell vergriffen waren. Über 400 Schülern aus 16 verschiedenen niederösterreichischen Schulen traten in insgesamt vier Bewerben gegeneinander an. Dodgeball, ist der wohl aufstrebenste Funsport der vorallem in Schulen sehr gerne gespielt wird. Er erinnert stark an das hierzulande bekannte Völkerball, wird allerdings mit mehreren Bällen gespielt.

Zwei Titel für die Lokalmatadore

In den hart umkämpften Finalspielen des NÖ Dodgeball-Schulcups setzten sich schließlich folgende Teams durch - NÖ Schulmeister 5./6. Schulstufe Buben: Lokomotive Gainfarn aus dem BRG Bad Vöslau, NÖ Schulmeister 5./6. Mädchen: Viehofner Hornets aus der MS Viehofen, NÖ Schulmeister 7./8. Buben: BGZ 4 aus der Zehnergasse Wr. Neustadt, NÖ Schulmeister 7./8. Mädchen: Retro Girls aus der Sportmittelschule Bad Vöslau.

Oberstufen-Cup in Wiener Neustadt

Zusätzlich zu den sportlichen Leistungen gab es auch einen Preis für das Team mit dem kreativsten Kostüm, den "Style Award", zu gewinnen. Schlussendlich setzte sich das Team „Super Mario“ aus der Sportmittelschule Bad Vöslau gegen die „Beckenrandschwimmer“, die „Schlümpfe“, die „M&Ms“ und einige weitere Teams durch und holten sich den diesjährigen „Style Award“. Der Niederösterreichische Dodgeball Schulcup für die Oberstufe folgt am 20. Juni 2023 in Wiener Neustadt. Eine Anmeldung dafür ist auf www.dodgeball.at möglich.