Der Auftakt zur NÖ Landescup-Saison fällt am 11. und 12. Juli in Kottingbrunn. Am Programm steht die dritte Auflage des Robert Gosch Gedenk-Teamcups.

2018 wurde das Format ins Leben gerufen und ist Robert Gosch, dem Gründer des RC Kottingbrunn, gewidmet. Im Vorjahr holte sich das Team aus Kottingbrunn rund um Goschs Tochter Karin Karlovatz alle Vorrunden- und den Gesamtsieg. In Kottingbrunn und im Ebreichsdorfer Magna Racino stehen auch heuer insgesamt drei Runden an. Jedes Team im Robert Gosch Gosch Gedenk-Cup besteht aus insgesamt vier Reitern, je zwei in der Klasse A sowie der Klasse L. Die Dotation beträgt 5.000 Euro.

5.200 Euro Preisgeld gibt es beim Seabis Cup powered by sattelcheck.at, der neu aus der Taufe gehoben wurde. Die Dotation wird in Sachpreisen ausgegeben. Der Sieger des Finals bekommt einen nagelneuen Sattel. Berufsreiter und Ausbilder ab dem staatlich geprüften Instruktor dürfen nicht teilnehmen.