Auch in seiner zweiten Saison erfreut sich dieser Cup großer Beliebtheit bei den Pferdesportlern. Darüber hinaus gab es in Kottingbrunn außerdem Preise im Charline Cup lizenzfrei & LM, sowie im Felsesheer, Jolly Jumper und fame horse & health Cup zu gewinnen. Insgesamt wurden vom Team des Reitstall Kottingbrunn um Karin Karlovatz am unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen 27 Dressurprüfungen durchgeführt.

Sieg geht an Anna Brandis

Es gilt pro Vorrunde zwei Bewerbe der Klasse A zu absolvieren, der Vorrundensieger errechnet sich aus den beiden Teilbewerben. Um im Finale, das in der Klasse A und L ausgetragen wird, startberechtigt zu sein, muss das Reiter-Pferd-Paar mindestens zwei der drei Vorrunden reiten. Den Gesamtsieg von Runde zwei im SeaBis Cup 2021 powered by sattel-check.at sicherten sich mit einem Sieg sowie Platz vier in den beiden Teilbewerben Anna Brandis vom RC Streitdorf (Bezirk Korneuburg) und ihr elfjähriger Hannoveraner Hotline's Highlight mit einer Gesamtpunktezahl von 14,4.

Auf Platz zwei standen Angelina-Laura Lercher und ihr vierbeiniger Partner Regenbogen MAL für die Steiermark, die Noten von 6,8 und 7,4 (Gesamt 14,2) erritten hatten. Punktegleich, aber mit der niedrigeren Wertnote in Teilbewerb 2, platzierten sich Tiffany Pascher und Feliciano vom Reit- und Fahrverein Kleinzwettler Pferdehof (Bezirk Waidhofen/Thaya) auf Rang drei. Die beste Platzierung für Kottingbrunn holte Pia Luyer mit ihrem erst achtjährigen Hannoveraner Dossier auf Rang sechs.

"Wir haben tolle Ritte gesehen"

Insgesamt werden im SeaBis Cup 5.200 Euro in Sachpreisen ausgeschüttet. In den Vorrunden erhalten die neun Platzierten wertvolle SeaBis Sachpreise wie Lederhalfter, Schabracken, Reitsocken oder einen Rucksack. Tamara Brander überreichte die Sachpreise im Rahmen der Siegerehrung persönlich.

"Es war ein erfolgreiches Wochenende mit „fast“ schönem Wetter", konstatierte Brandner mit einem Augenzwinkern. "Wir haben tolle Ritte mit großartigen Pferde-Reiterpaaren gesehen und freuen uns sehr auf die dritte Vorrunde in Reitsportzentrum Kapellerfeld."

Podestplätze für Lokalmatadore

Den Charline Cup der Klasse L/M gewann Lea Reitbauer (ST) vor Alexandra Schlaipfer (ST) und Natascha Plam (NÖ/RC Kottingbrunn). Im Charline Cup der Klasse lizenzfrei ging der Sieg verdient an die Niederösterreicherin Chiara Ille vom Team Prunnehof vor Vanessa Reitbauer aus der Steiermark sowie Emily Günter vom RV Nöstach. Der Fame Horse and Health Cup wurde in St. Georg und FEI JR Prüfung ausgetragen.

Es siegte Christian Almer vom Team Jolly Jumper vor Martina Maurer auf Enzesdorf an der Fischa und Tamara Brandner (RS Kottingbrunn). Den Jolly Jumper Cup der Klasse L konnte Claudia Preslmaier (OÖ) gewinnen vor dem Kottingbrunner Trio Pia Luyer, Stefanie Fink und Denise Malik. Der Sieg im Felsesheer Cup ging an Martina Maurer auf Fürst Fritzchen vom Reitclub Enzersdorf an der Fischa.