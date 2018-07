Laufen, Radfahren und dann nochmals Laufen: Österreichs einziger Duathlon nur für Frauen geht am 8. Juli in Leobersdorf in seine nächste Runde. Der „Women’s Duathlon“ hat 2018 nicht nur seine dritte Auflage, sondern mit Robert Pscheidl auch einen neuen Veranstalter. „Nachdem wir den Event von Anfang an unterstützt haben, war es für uns Ehrensache, diese tolle Veranstaltung weiterzuführen“, so der Neo-Veranstalter.

Der Women‘s Duathlon lockt wiederum mit zwei Bewerben. Zum einen mit dem „All-Women“-Bewerb, der 2,5 Kilometer Laufen, 14 Kilometer Radfahren und abschließend 2 Kilometer Laufen beinhaltet. Zum anderen mit dem „Power-Women“-Bewerb, der mit 7,5 Kilometer Laufen, 28 Kilometer Radfahren und 6 Kilometern Laufen noch fordernder ist. Die Strecken können zudem als Zweier- oder Dreierstaffel aufgeteilt absolviert werden. Dabei wird die Laufdistanz rundenmäßig im naheliegenden Generationenpark heruntergespult, die Radstrecke für in Form eines neuen Rundkurses durch Leobersdorf, Enzesfeld, Hölles und Matzendorf. Die Anmeldungen laufen gut, die Plätze sind limitiert für 300 Teilnehmerinnen. Pscheidl erläutert, worauf der Event abzielt: „Bei gemischten Veranstaltungen geht es vielen Frauen oft zu ruppig zu, unter Damen ist da mehr Rücksicht angesagt. Der Women’s Duathlon ist also auch perfekt geeignet für alle, die zum ersten Mal bei einem Duathlon teilnehmen wollen.“

Profiequipment ist für eine Teilnahme nicht erforderlich, erklärt Pscheidl: „Egal ob Citybike, Trekkingbike oder Rennrad – außer E-Bikes sind alle Räder sind zugelassen.“ Den Besuchern wird am 8. Juli am Rathausplatz eine Gastrozone sowie Bühnenprogramm geboten. „Neben unserem Brückenlauf und dem Rote Nasen-Lauf ist der Women’s Duathlon ein weiteres Top-Event im sportlichen Jahreskalender. Noch dazu gibt’s so ein rasantes Damenevent in ganz Österreich kein zweites Mal“, zeigt sich Sportreferent Vizebürgermeister Harald Sorger (Zukunft Leobersdorf) als stolzer Gastgeber. Infos und Anmeldung unter www.womens-duathlon.at