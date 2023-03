TriRunner Marquart bei EM auf Platz sechs

Werbung

Gleich zum Auftakt der Duathlon-Saison stand in Caorle (Italien) der erste Saisonhöhepunkt an. Bei der Europameisterschaft fiel die erste Medaillenentscheidung dieses Jahres. Kurt Marquart von den TriRunners Baden war in der Altersklasse 60-64 am Start. Zunächst galt es die 2,5 Kilometer lange Laufstrecke, die dem Meer entlang und durch die Altstadt führte, zweimal zu absolvieren. Nach fünf Kilometer Laufen wechselten die Teilnehmer auf das Rad. Die 20 Kilometer lange Strecke war flach, scharfe Kurven bremsten das hohe Tempo aber immer wieder. Zum Abschluss stand ein weiterer Laufsplit an. Marquart finishte schlussendlich in exakt 1:09 Stunden und kam damit in seiner Altersklasse auf den sechsten Rang.