Am Sonntag, dem 29. August 2021 (Beginn: 13 Uhr) findet die 153. Auflage des Österreichischen Galopperderbys im Ebreichspark statt: Damit wird die Tradition eines der ältesten, wenn nicht sogar der ältesten Sportveranstaltung Österreichs fortgesetzt, die 1868, kurz nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich und der Gründung des Jockey-Clubs in der Wiener Freudenau unter der Bezeichnung "Preis des Jockey-Clubs" ihren Anfang nahm. In den Ergebnislisten der ersten Jahrzehnte scheinen als Besitzer vor allem Mitglieder des österreichisch-ungarischen Hochadels, später berühmte deutsche Gestüte wie Röttgen und Schlenderhan auf.

Daneben war das Derby immer ein Treffpunkt der "oberen Zehntausend", aber auch der Rennsportbegeisterten aus dem Volk. Nur im Kriegsjahr 1945 wurde das Derby ausgesetzt, sonst wurde es jedes Jahr abgehalten. Von der Traditionsrennbahn im Wiener Prater übersiedelte das Galopperderby in das von Frank Stronach im amerikanischen Stil gebaute Magna Racino, das nach dem Verkauf nunmehr den Namen Ebreichspark trägt. Das Derby wird in Ebreichsdorf über 2.200 Meter (statt über 2.400 Meter) ausgetragen und weist eine Dotation von 20.000 Euro auf.

Erlesenes Feld aus sechs Nationen

Nicht weniger als 24 dreijährige Vollblüter aus sechs verschiedenen Ländern wurden für das diesjährige Galopperderby genannt, darunter Cracks deutscher Spitzentrainer wie dem aus Wien stammenden Andreas Suborics oder von Sarah Steinberg aus München (mit dem mehrfach im Derby erfolgreichen Stall Salzburg) oder dem in Tschechien stationierte Großbesitzer Valentin Bukhtoyarov. Wer tatsächlich in die Startboxen einziehen wird, wird man bei der Starterangabe am 20. August sehen. Pferde edelster Abstammung, wie Söhne von Adlerflug, Maxios und Pastorius sollen an den Ablauf kommen. Im Vorjahr gewann mit Kellehan ein Mitfavorit für das Deutsche Derby. Neben dem Derby werden noch drei weitere Galopprennen über unterschiedliche Distanzen zur Austragung gelangen. Weiters hat der ÖARV ein Rennen für Amateurreiter organisiert. Selbstverständlich ist ein strenges Covid-Sicherheitskonzept und die 3G-Regel einzuhalten. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit auf der Rennbahn die verschiedenen Wetten anzulegen und sich zu stärken.

Traber freuen sich auf AROC-Derby

Wie in Ebreichsdorf üblich, werden nicht nur Galopprennen, sondern auch Trabrennen abgehalten, allen voran das AROC-Derby der Dreijährigen mit einer Dotation von 15.000 Euro über 2.140 Meter, sowie weiters ein Rennen "Frei für Alle", das heißt für die gewinnreichsten Traber. Aber dieser Renntag ist heuer der einzige, an dem Galopprennen stattfinden. Wenn es heuer auch keinen Dresscode mehr gibt, so ist das Derby immer ein Tag, an dem elegant gekleidete Damen und Herren, teilweise mit Hüten, zu bewundern sind. Den edlen Vollblütern im rasenden Galopp und den leichtgewichtigen Sattelkünstlern zuzusehen, ist heute wie damals eine besondere Faszination.