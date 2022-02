Koc und Lederhas: Ein bärenstarkes Profi-Debüt

Der Werdegang von Muvahhid Koc, der nach seinem abgeschlossenen Jus-Studium beruflich demnächst auch in einer Anwaltskanzlei beginnen will, hört sich ein wenig nach einem Hollywood-Streifen an. Sein Box-Trainer und Manager Werner Lederhas erklärt: „Die Zusammenarbeit mit Muva begann vor rund zwei Jahren.“

Die Trainingsbedingungen waren anfangs nicht gerade professionell: „Es gab kein Trainingslokal, nur die Erkenntnis, dass Muva ein enormes Potenzial hat. Wir haben dann privat bei mir daheim in einem kleinen Kellerraum die Trainingseinheiten abgehalten.“ Seit vergangenem Sommer läuft das Projekt deutlich organisierter und professioneller ab. „Sein Bewegungstalent und speziell seine mentale Stärke waren relativ früh erkennbar“, so Lederhas, der fortführt: „Und deshalb ist seit Sommer jetzt alles richtig gut aufgestellt.“

Professionelle Arbeit für den ersten Profi-Sieg

Trainiert wird nun in den Räumlichkeiten von Athletics Reiterer, deren Chef Wolfgang Reiterer gleichzeitig auch der Athletiktrainer von Koc ist. Reiterer gründete auch ein Profiteam, wo es nun perfekte Trainingsvoraussetzungen gibt. Und das machte sich Anfang Februar beim Profi-Debüt vonMuvahhid Koc bezahlt. Eigentlich war geplant, einen Gegner aus der dritten Reihe im Superwelter-Gewicht zu organisieren.

„Das hat nicht funktioniert, weil keiner geimpft ist und deshalb nicht einreisen konnte.“ Kurzum wurde der erste Kampf auf professioneller Ebene gegen einen richtig erfahrenen und in der Weltrangliste im Mittelfeld platzierten Kontrahenten organisiert. „Da haben wir auch ein wenig riskiert, weil beim ersten Kampf geht es normalerweise nicht gleich gegen so einen starken Mann“, meint Lederhas. Der Tscheche Jan Prokes erwies sich dann auch als eine richtig harte Prüfung – die meisterte Koc aber mit Bravour. Am Ende gab es einen einstimmigen Punktesieg, viel Jubel und jede Menge Optimismus für die weiteren Aufgaben. Geplant ist der nächste Kampf für 7. Mai, wieder in der Südstadt. Der Gegner steht noch nicht fest.

Fakt ist für Coach Lederhas aber definitiv: „Ich würde meine Zeit nicht widmen, wenn ich für Muva nicht eine große Zukunft sehen würde“ Zusatz: „Wenn er dranbleibt.“